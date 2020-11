KORONAVÍRUS V Česku do večera pribudlo vyše 6-tisíc infikovaných: Pomoc pre Francúzsko schválili

PRAHA - V Českej republike v utorok do 18.00 h pribudlo 6803 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva ČR na svojej oficiálnej webovej stránke.

Počet infikovaných tak v ČR od začiatku pandémie stúpol na 357.699. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 3859 ľudí. V utorok ochoreniu zatiaľ podľahlo 107 infikovaných. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 171.438 pacientov. V súčasnosti je aktívnych 182.402 prípadov a 7396 pacientov je hospitalizovaných v nemocnici, stav 1134 z nich je vážny. Vláda v utorok schválila distribúciu troch miliónov respirátorov zo štátnych rezerv zamestnancom v domovoch pre seniorov a ďalších zariadeniach sociálnych služieb.

Rozhodla tiež o zaslaní milióna ochranných jednorazových rukavíc do Francúzska. Na Maltu už v pondelok poslala sto dávok lieku s účinnou látkou remdezivir. Informoval o tom minister zdravotníctva Jan Blatný, uviedli spravodajský portál iDNES.cz a spravodajská televízia ČT 24. Vláda okrem toho v utorok schválila, že pravidlá pre vycestovanie z ČR ako aj pre príchody cudzincov sa budú riadiť tzv. pandemickým semaforom jednotným pre EÚ. Tieto spoločné kritériá pre koordináciu cestovných obmedzení zavedených v dôsledku pandémie koronavírusu by mali v ČR platiť od 9. novembra. V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie schválila v piatok Poslanecká snemovňa českého parlamentu.