KORONAVÍRUS Francúzi porušujú lockdown: Počet hospitalizovaných prekročil rekordy z apríla

Prieskum inštitútu Ifop, ktorý urobili v polovici nového obdobia lockdownu, potvrdil, že Francúzi berú druhý celoštátny lockdown oveľa menej vážne než prvý takýto režim v marci až apríli. Prieskum ukázal, že 60 percent opýtaných porušilo nariadenia najmenej raz - buď na vlastnoručne podpísanom čestnom vyhlásení uviedli falošný dôvod na odchod z domu (24 percent) alebo sa stretli s rodinou a priateľmi (24 a 20 percent). Tento údaj je oveľa vyšší než ten z obdobia prvého lockdownu, keď bolo porušovateľov nariadení za prvých šesť týždňov pod 40 percent.

Francúzsko zaznamenalo celkovo vyše 42.000 úmrtí na ochorenie COVID-19 a v stredu ich pribudlo 329, pričom na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) bolo 4789 pacientov. "Druhá vlna je extrémne silná," povedal francúzsky premiér Jean Castex na virtuálnej tlačovej konferencii. "Jedno zo štyroch úmrtí je teraz spôsobené ochorením COVID-19," uviedol a dodal, že "prudko silnie" aj tlak na nemocnice. Počet ľudí v nemocničnej starostlivosti pre ochorenie COVID-19 vo Francúzsku je teraz vyšší než počas predchádzajúcich vrcholov s vyše 32.000 pacientmi, ktoré naposledy zaznamenali v apríli, spresnil Castex.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Premiér však tiež povedal, že nové prípady ochorenia klesli v prvý týždeň súčasného lockdownu o 16 percent, ale ľudia by mali stále byť "opatrní". Dodal, že žiadne uvoľňovanie súčasného lockdownu sa teraz neplánuje. V prieskume deväť percent opýtaných uviedlo to, že sa odvážili ísť von, aby sa stretli so súčasným alebo možným budúcim sexuálnym partnerom, čo je o tri percentuálne body viac než počas prvého lockdownu. V prieskume sa potvrdilo aj to, že druhý lockdown (zatvorenie krajiny), prebiehajúci počas zimy, je väčšou záťažou pre psychiku obyvateľov. Viac ako jeden zo štyroch opýtaných - 28 percent - uviedol, že cíti skľúčenosť, pričom v marci až apríli sa tak cítil jeden z piatich respondentov. Francúzsko sa vrátilo k lockdownu 30. októbra, lebo sa snaží skrotiť druhú vlnu pandémie. Experti totiž varovali, že môže byť viac smrtiaca než prvá.