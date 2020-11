Česko decimuje KORONAVÍRUS: Núdzové volanie o pomoc, o pár dní hrozí naplnenie čierneho scenára

PRAHA – V susednom Česku denne pribúdala viac ako desaťtisíc infikovaných novým koronavírusom. V súčasnosti je tam nakazených 173.892 ľudí, pričom hospitalizáciu si vyžaduje je 7396 z nich. Česko vyjednáva so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) o pomoci s bojom proti covidu-19.

Ministerstvo zdravotníctva aj české zastúpenie WHO Rádiožurnálu potvrdilo, že Svetová zdravotnícka organizácia je pripravená poskytnúť zdravotnícke tímy, ktoré by mohli nastúpiť do českých nemocníc. Rezort nateraz požiadal o dvoch lekárov a pätnásť zdravotných sestier. Podľa vyjadrenia prezidenta Českej lekárskej komory Milana Kubka je v krajine infikovaných 16-tisíc zdravotníkov, pred týždňom ich bolo pozitívnych 13-tisíc.

Covidu-19 podľahol piaty lekár, hrozí kolaps nemocníc

Kubka tvrdí, že za uplynulý týždeň pribudlo medzi lekármi cez 500 infikovaných a celkovo ich je vyše 2 700. O dvetisíc stúpol počet nakazených zdravotných sestier. „Čo je najsmutnejšie, zomrel piaty lekár. Za minulý týždeň zomreli dvaja kolegovia,“ povedal Rádiožurnálu Kubek.

Národný koordinátor intenzívnej starostlivosti Vladimír Černý minulý týždeň podotkol, že kapacity českých nemocníc najviac ohrozuje práve nedostatok personálu.

Podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ale hrozí to, že v druhej polovici novembra bude takmer vyčerpaná kapacita nemocníc aj potom, čo sa ich maximálny počet zmení na lôžka pre pacientov s covidom. Černý k tomu dodal, že kapacita ako celok sa zdá dostačujúca, ale niektoré kraje sú na hranici existujúcich kapacít.

Posledné dáta ministerstva zdravotníctva ukazujú, že k nedeli bolo v nemocniciach hospitalizovaných 7 486 covidových pacientov, z toho 1 163 potrebovalo intenzívnu starostlivosť. Celková kapacita akútnych lôžok je zhruba 47-tisíc. Priemerný vek hospitalizovaných pacientov s koronavírusom stúpol podľa rezortu na 70 rokov. Predtým bol na čísle 65.

Plošné testovanie zrejme nebude

Plošné testovanie populácie sa v Česku zrejme neuskutoční. „Podľa posledných diskusií sa od toho upustilo a zavádza sa efektívnejšie cielené testovanie,“ povedal epidemiológ Roman Chlíbek, ktorý je vedúci epidemiologickej skupiny pri ministerstve zdravotníctva. (Celá správa)