Vo Viedni útočil islamský terorista, zastrelil niekoľko ľudí

VIEDEŇ - Najmenej jeden podozrivý z pondelkového teroristického útoku vo Viedni je stále na úteku. Oznámil to rakúsky minister vnútra Karl Nehammer a dodal, že mŕtvych je niekoľko. Informácie priniesli v utorok v skorých hodinách tlačové agentúry DPA a AP. Podľa posledných informácií sú štyri obete útoku a sedem ľudí v ohrození života. Rakúsko vyhlásilo trojdňový štátny smútok. O 12:00 sa držala minúta ticha na pamiatku obetí. Polícia zadržala podozrivého z útokov. Pri útoku sa zranila aj Slovenka.

Pri pondelňajšom teroristickom útoku vo Viedni utrpela zranenie aj Slovenka. Informáciu pre TASR potvrdil riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie SR Juraj Tomaga.

"Áno, môžem potvrdiť, že nás v súvislosti s včerajšími útokmi vo Viedni rakúska strana informovala o jednej zranenej občianke SR. Rezort diplomacie poskytuje náležitú konzulárnu asistenciu a maximálnu možnú súčinnosť," konštatoval. Zároveň dodal, že na miesto hospitalizácie rezort diplomacie vyslal slovenského diplomata.

V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Minister vnútra Karl Nehammer pre stanicu ORF potvrdil, že streľba bola teroristickým útokom, do ktorého bolo zrejme zapojených viacero páchateľov. Útok si okrem mŕtvych vyžiadal aj viacero ťažko zranených.

Ďalšie zatýkanie

Teroristický útok vo Viedni vrhá tieň až do Linza.: Ráno zasiahli špeciálni vyšetrovatelia na juhu mesta a zadržali podozrivého z terorizmu!

Krátko po 10. hodine vtrhlo do bytu špeciálne komando Cobra a Úradu na ochranu ústavy. Podľa svedkov bol muž zatknutý. Jednu alebo dve ženy vyšetrovatelia odviezli tiež, sú údajne svedkyňami.

Tiež známy islamista?

Podľa prvotných informácií Krone bol zatknutý v Linzi, bol podobne ako aj hlavný páchateľ, ktorý bol zastrelený, známy islamista. Počas akcie nedošlo k prestrelke, podozrivý bol úplne prekvapený.

Najťažší deň, aký Rakúsko v posledných rokoch zažilo

"Toto je najťažší deň, aký Rakúsko v posledných rokoch zažilo," povedal minister a vyzval ľudí, aby sa zdržiavali vo vnútri domov a mimo centra Viedne. Takisto potvrdil, že mŕtvy je aj jeden ťažko ozbrojený útočník. Pred jeho vyjadreniami rakúska stanica ORF informovala, že niekoľko ľudí, ktorí po začatí streľby uviazli v baroch a reštauráciách, už smeruje domov. Ďalším ľuďom umožnili bezplatný pobyt v hoteli v meste.

Nehammer ešte dodal, že ďalšia tlačová konferencia, na ktorej poskytne aktuálne správy, sa bude konať o 06.00 h SEČ. Strelci spustili paľbu na ľudí, ktorí si užívali vo viedenských kaviarňach a reštauráciách poslednú noc pred začatím lockdownu, zameraného na zastavenie šírenia koronavírusu. Podľa úradov išlo o teroristický útok, pri ktorom zahynul aj jeden z útočníkov a 15 ľudí utrpelo zranenia.

Atentátnik bol polícii známy

Atentátnik, ktorého po útoku v centre Viedne zastrelila polícia, mal 20 rokov, severomacedónske korene a mal záznam v trestnom registri pre členstvo v teroristickej organizácii. V utorok to pre tlačovú agentúru APA oznámil rakúsky minister vnútra Karl Nehammer (ÖVP).

Podobné informácie priniesol aj rakúsky web Krone Zeitung.

Po krvavom teroristickom útoku v strede mesta Viedeň v pondelok večer sa zistilo, kto je páchateľom, ktorý zjavne oznámil čin na webe. Podľa informácií Krone ide o 20-ročného severného Macedónca, ktorý mal tiež rakúske občianstvo. Bol tiež trestaný a z väzenia bol prepustený predčasne v decembri 2019. Sympatizant Islamského štátu, ktorý bol vyzbrojený nelegálnou útočnou puškou AK-47, bol zastrelený špeciálnou jednotkou WEGA.

Podozrivý človek bol v Rakúsku odsúdený koncom apríla 2019 - za založenie teroristickej skupiny. Odsúdili ho na 22 mesiacov a prepustili ho začiatkom decembra 2019. Podľa informácií Krone zložil krátko pred krviprelievaním prísahu vernosti novému šéfovi teroristickej milície Islamského štátu Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Strelivo do kalašnikova si zaobstaral na Slovensku

V polovici júla mal 20-ročný mladík vycestovať s kamarátom na Slovensko, aby si zaobstaral strelivo pre svoju útočnú pušku AK47 („Kalašnikov“). Auto patrilo matke jedného z mnohých podozrivých kontaktov (Kosovčan), ktoré boli všetky známe na radikálnej scéne už mesiace alebo dokonca roky, píše web heute.at.

Záznam má zachytávať strelcov

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz povedal, že útočníci boli ozbrojení automatickými zbraňami a boli na útok veľmi dobre pripravení. Polícia spresnila, že v pondelok krátko po 20.00 h SEČ bolo vystrelených niekoľko prvých nábojov na rušnej ulici v centre mesta a že sa strieľalo celkovo na šiestich miestach - Salzgries, Schwedenplatz, Graben, Fleischmarkt, Bauernmarkt a Morzinplatz.

Neoverený záznam zverejnený na sociálnych sieťach zachytával strelcov kráčajúcich po uliciach a náhodne strieľajúcich do ľudí. Motív sa vyšetruje, ale podľa kancelára Kurza sa antisemitský útok nedá vylúčiť, keďže streľba sa začala pri viedenskej hlavnej synagóge. Tá bola v čase útoku zatvorená.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Usmrtený páchateľ bol stúpencom Islamského štátu

Usmrtený páchateľ pondelňajšieho útoku vo Viedni bol stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát. Oznámil to v utorok ráno rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. Počet obetí streľby medzitým stúpol na tri. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa Nehammera spáchal útok v centre Viedne najmenej jeden islamský terorista.

"Nemôžeme nateraz vylúčiť, že existujú aj ďalší páchatelia," uviedol Nehammer. Polícia podľa agentúry DPA najskôr informovala, že pri útoku zahynuli traja okoloidúci - dvaja muži a žena. Nakoniec bol počet obetí upresnený na štyri. Medzi obeťami je aj čašníčka. Vo Viedni je momentálne nasadených približne 1000 policajtov. Úrady varovali, aby sa ľudia vyhýbali centru mesta.

Polícia medzičasom vykonala 15 domových prehliadok zadržala niekoľko ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Strelci spustili v pondelok okolo 20.00 h SEČ paľbu na ľudí, ktorí si užívali vo viedenských kaviarňach a reštauráciách poslednú noc pred začatím lockdownu, zameraného na zastavenie šírenia koronavírusu. Podľa úradov išlo o dobre pripravený teroristický útok a páchatelia mali útočné pušky. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz povedal, že útočníci boli ozbrojení automatickými zbraňami.

Na záberoch by mal byť útočník z Viedne.



Polícia uviedla, že sa strieľalo celkovo na šiestich miestach - Salzgries, Schwedenplatz, Graben, Fleischmarkt, Bauernmarkt a Morzinplatz. Neoverený záznam zverejnený na sociálnych sieťach zachytával strelcov kráčajúcich po uliciach a náhodne strieľajúcich do ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Po teroristickom útoku zomrela ďalšia obeť

Druhá obeť (celkovo sú už tri, pozn. red) podľahla zraneniam po teroristickom útoku v pondelok večer v centre rakúskej metropoly Viedeň. Zahynul aj útočník, ktorého smrteľne postrelila polícia. Starosta Viedne Michael Ludwig to uviedol pre verejnoprávnu stanicu ORF. "Po tomto strašnom zločine... podľahla zraneniam druhá žena," povedal Ludwig, ktorého citovali tlačové agentúry AFP a DPA.

Žena sa náhodou nachádzala na mieste útoku, zomrela v nemocnici. Útočník, ktorého polícia zneškodnila, pravdepodobne nemal na sebe pás s výbušninami, ale skôr napodobeninu takéhoto pásu. Starosta dodal, že sa to ešte prešetruje. Najmenej jeden podozrivý z pondelkového teroristického útoku vo Viedni je stále na úteku. Oznámil to rakúsky minister vnútra Karl Nehammer.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ronald Zak

Nehammer dodal, že ďalšia tlačová konferencia, na ktorej poskytne aktuálne správy, sa bude konať o 06.00 h SEČ. Strelci spustili v pondelok okolo 20.00 h SEČ paľbu na ľudí, ktorí si užívali vo viedenských kaviarňach a reštauráciách poslednú noc pred začatím lockdownu, zameraného na zastavenie šírenia koronavírusu. Podľa úradov išlo o dobre pripravený teroristický útok a páchatelia mali útočné pušky.

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen ostro teroristický útok odsúdil. "Našu slobodu a demokraciu budeme spoločne a odhodlane brániť všetkými nutnými prostriedkami," napísal na Twitteri. "Myslím na obete, zranených a ich rodiny a súcitím s nimi. Všetci sme hlboko zarmútení," dodal. Van der Bellen sa poďakoval ostatným hlavám štátov a vlád za ich podporu.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

V centre pred lockdownom bolo veľa ľudí

V centre Viedne v prvom obvode, kde v pondelok večer došlo k teroristickým útokom, bolo oveľa viac ľudí, ako posledné dni. Dôvodom bolo najmä to, že ľudia chceli ešte využiť služby barov a reštaurácií pred lockdownom, ktorý začal platiť po pondelkovej polnoci. Okrem toho bolo príjemné počasie. Svoj názor uviedol Slovák Braňo, ktorý dlhé roky pracuje a žije vo Viedni.

V lokalite útokov sa nachádzajú najmä banky a iné inštitúcie a ide o drahšiu štvrť. Celý prvý obvod bol poznačený následkami pandémie koronavírusu a to prirodzene poznačilo gastronómiu a hotelierstvo. "K útokom došlo v tzv. Bermudskom trojuholníku - sú tam skôr priemerné reštaurácie. Ďalšie miesta útokov polícia najskôr nešpecifikovala," povedal a dodal, že niekoľko minút pred incidentom sa vracal domov metrom v okolí Schwedenplatz. Jeho priateľ, tiež Slovák, ktorý býva v tesnej blízkosti útoku, bol práve von so psom a na pokyny a výzvy polície sa okamžite vrátil domov.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

Braňo dodal, že vedenie spoločnosti, pre ktorú pracuje, už nariadilo, aby ani zamestnanci, ktorí nemali doteraz home office, neprišli v utorok do práce. V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra.

Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF uviedol, že streľba je zrejme teroristickým útokom, do ktorého je zapojených viacero páchateľov. Potvrdení sú zatiaľ dvaja mŕtvi, z toho jeden je páchateľ, a viacero ťažko zranených.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá. Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočníci strieľali z automatických zbraní. Do nemocníc bolo v dôsledku streľby prevezených 15 osôb.

SIS pozorne sleduje situáciu, ktorá nastala po útokoch vo Viedni

Slovenská informačná služba (SIS) pozorne sleduje situáciu, ktorá nastala v pondelok po večernom útoku v rakúskej metropole Viedeň. "Situáciu pozorne sledujeme a sme v kontakte s rakúskymi kolegami a ministerstvom vnútra," uvádza SIS na svojej facebookovej stránke. Pozostalým vyslovila úprimnú sústrasť.

SIS už 31. októbra na svojej stránke uvádzala, že pozorne sleduje aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe a rastúce napätie, ktoré bolo zaznamenané v súvislosti s násilnými incidentmi moslimských radikálov v uliciach a kostoloch v posledných dňoch v susednom Rakúsku a vo Francúzsku.

Po útoku vo Viedni sú na hraniciach s Rakúskom kontroly

Polícia zaviedla na hraničných priechodoch s Rakúskom kontroly. Dôvodom je zabezpečenie bezpečnosti občanov v súvislosti s pondelkovým útokom vo Viedni. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

"Som zhrozený z včerajšieho útoku, odsudzujem takéto konanie. Úprimnú sústrasť obetiam a pozostalým. Hodinu po útoku sme prijali opatrenia na Slovensku. Vykonávame kontroly na hraniciach a strategických miestach. Komunikujeme aj s partnermi z okolitých krajín," reagoval dočasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík.

Polícia informovala, že na miesta, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, boli ihneď vyslané policajné hliadky. Posilnený bol výkon služby a vykonávali sa cestné a železničné kontroly, ako aj kontrola cyklotrás a vodnej dopravy v územnej pôsobnosti Bratislavského kraja (Kompa Záhorská Ves–Angern).

Kurz označil streľbu vo Viedni za "ohavný teroristický útok"

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz odsúdil pondelňajšiu streľbu vo viedenských uliciach ako "ohavný teroristický útok". Informovala o tom agentúra APA. "Naša polícia rozhodne zakročí voči páchateľom tohto strašného teroristický útoku. Som rád, že polícia už jedného páchateľa zneškodnila. Nikdy sa nedáme zastrašiť terorizmom a proti týmto útokom budeme rozhodne bojovať všetkými prostriedkami," povedal Kurz pre APA.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

"Celá krajina je v myšlienkach s obeťami, zranenými a ich rodinnými príslušníkmi, ktorým vyjadrujem hlbokú sústrasť," povedal Kurz. "Práve teraz zažívame v našej republike ťažké hodiny. Chcel by som sa poďakovať všetkým zásahovým jednotkám, ktoré najmä dnes riskujú svoje životy, aby nás ochránili," dodal. Ochranu uzavretých objektov prevezme armáda, priblížil Kurz s tým, že takýmto spôsobom sa zaistí, aby sa polícia mohla sústrediť výlučne na boj proti terorizmu.

Denníku Kurier Kurz povedal, že dnes dopoludnia mal byť viedenskou radnicou postavený vianočný stromček, akcia však bola kvôli atentátu zrušená.

K útokom z Viedne sa vyjadril džihádista

Americká spoločnosť SITE Intelligence Group, monitorujúca aktivity džihádistov na internete, na svojej webstránke citovala vyjadrenie džihádistu k pondelňajším útokom vo Viedni. Tie sú podľa slov islamistu "súčasťou zúčtovania" za účasť Rakúska v medzinárodnej koalícii bojujúcej proti Daešu a vedenej Spojenými štátmi. Informovala o tom v noci na utorok agentúra APA.

Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak

V rámci koalície proti aktivitám teroristickej organizácie Daeš bojujú v Sýrii a Iraku desiatky štátov. Rakúsko sa síce k tejto koalícii pridalo, no nepodieľa sa na nej nijakými vojenskými príspevkami, konštatuje APA.

V krajine platí druhý lockdown

Vo Viedni panuje v dôsledku streľby z pondelka večera "veľmi napätá bezpečnostná situácia" a návrat k normálu bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie počas noci na utorok. Povedal to v rozhovore pre rakúsky rozhlas kancelár Sebastian Kurz krátko predtým, ako mal začať platiť druhý plošný lockdown zameraný na zastavenie šírenia koronavírusu.

Rakúsky prezident Alexander van der Bellen v pondelňajšom prejave v televíznej stanici ORF upozornil na vážnosť aktuálnej pandemickej situácie s tým, že na koronavírus je v krajine každých 21 sekúnd pozitívne testovaný jeden človek. "Teraz môžeme dokázať, že spoločenstvo pre nás nie je len prázdnym slovom. Teraz chránite život," vyhlásil van der Bellen.

"Od utorkovej polnoci do konca novembra bude (v Rakúsku) druhý lockdown," vyhlásil na sobotňajšej tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz s tým, že v platnosti má byť až do konca novembra. Okrem toho by mal v krajine platiť zákaz nočného vychádzania medzi 20.00 h a 06.00 h.