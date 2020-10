Prezidentské voľby v USA môžu čiastočne zmeniť vzťahy medzi V4 a USA

Trump a väčšina lídrov krajín V4 zdieľajú "negatívny postoj k migrácii a otvoreným hraniciam, presadzujú národno-konzervatívnu či národno-populistickú agendu a sú skeptickí k európskej integrácii a inštitúciám EÚ", uviedol analytik z pražskej Metropolitnej univerzity. Úloha Slovenska, ktoré je pre USA partnerom v rámci NATO, je v porovnaní s inými krajinami vo V4 menšia, vysvetľuje Cabada. Je to podľa neho dané nielen veľkosťou krajiny - Slovensko je populačne o polovicu menšie než Maďarsko alebo Česko – ale navyše je v rámci V4 najviac sústredené na európsky rozmer západnej spolupráce, teda prioritizuje EÚ. "To je v očiach Trumpovej administratívy vnímané skôr ako nedostatok než prednosť," zhodnotil.

Podotkol, že Česko sa pre USA stalo po odchode Václava Havla z funkcie prezidenta krajinou "nižšieho významu", k čomu podľa neho prispeli aj niektoré kroky českých vlád a Havlových nasledovníkov. Za najvýznamnejšie problémy považuje odmietnutie americkej požiadavky na spoluprácu pri výstavbe protiraketového systému v Európe, ako aj proruskú a pročínsku orientáciu niektorých českých predstaviteľov vrátane prezidenta Miloša Zemana. Bariéru v česko-amerických vzťahoch dokázal podľa Cabadu "mierne zasypať" premiér Andrej Babiš svojou návštevou Bieleho domu v marci 2019. Rovnako pozitívne vníma aj návštevu Prahy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v auguste tohto roka.

V prípade Trumpovej porážky by došlo k čiastkovým zmenám vo vzájomných vzťahoch

"Napriek tomu nemožno očakávať, že by prezident Trump, ak bude znovuzvolený, pozval Miloša Zemana na oficiálnu návštevu. V tomto ohľade je dominantným partnerom USA v strednej Európe dlhodobo Poľsko. Tiež vláda premiéra Viktora Orbána má väčšiu perspektívu spolupráce s Trumpovou administratívou," zhodnotil odborník na strednú Európu. V prípade Trumpovej volebnej porážky možno podľa Cabadu predpokladať, že by došlo k čiastkovým zmenám vo vzájomných vzťahoch. "Najmä by zosilnela kritika z Demokratickej strany voči režimu premiéra Viktora Orbána v Maďarsku. Menej pravdepodobná je kritika situácie destabilizácie právneho štátu v Poľsku, na to je príliš významným a jasne proamerickým partnerom," skonštatoval.

Na záver však zdôraznil, že partnerom pre USA sa v stredovýchodnej Európe namiesto V4 stala skôr Iniciatíva Trojmoria, združujúca 12 štátov vrátane Slovenska. Dodal, že chýba aj formát V4+USA, aký má skupina napríklad s Japonskom, Južnou Kóreou a Izraelom. Prezidentské voľby v USA sa budú konať 3. novembra. Demokratickým vyzývateľom republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa je Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu.

Nálady voličov pred prezidentskými voľbami je ťažké vystihnúť

Nálady amerických voličov pred prezidentskými voľbami je v takej veľkej a rozmanitej voličskej základni ťažké vystihnúť - väčšina z nich je však už rozhodnutá. Uviedol to politický analytik Lincoln Mitchell, pričom dodal, že niektoré trendy sú však jasne pozorovateľné. Prevažná časť voličov sa podľa neho rozhodla už pred niekoľkými mesiacmi. "Len veľmi málo voličov je ešte stále nerozhodnutých," konštatoval americký analytik.

"Väčšina obyvateľov Ameriky je zo súčasného prezidenta Donalda Trumpa unavená, čo však neznamená, že nemôže vyhrať," povedal Mitchell. Dodal však, že prezidenta čaká náročný súboj. "Jeho volebné preferencie sú všeobecne na úrovni 45 percent alebo menej; a viac ako polovica jeho voličov tvrdí, že nesúhlasí s výsledkami jeho pôsobenia v prezidentskom úrade," uviedol. Prevažná časť občanov USA podľa analytika chce len to, aby už bolo po voľbách. "Je to dlhá a nepekná kampaň. Väčšina Američanov sa nevie dočkať toho, keď bude odhlasované," vyhlásil a zároveň dodal, že ľudia veria, že Donald Trump v prípade prehry prijme porážku.