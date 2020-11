ONLINE Súboj o Biely dom: Biden získal najviac hlasov v dejinách, Trump spochybňuje výsledky

6:41 Kandidát demokratickej strany na funkciu prezidenta USA Joe Biden v stredu prisľúbil, že krajina sa opätovne pripojí k parížskej klimatickej dohode hneď v prvý deň jeho mandátu v Bielom dome. Biden to vyhlásil iba niekoľko hodín po tom, ako vstúpil do platnosti odchod USA od tohto medzinárodného environmentálneho dokumentu, informovala tlačová agentúra AFP.

6:39 Volebný tím republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa napadol proces sčítania hlasov v štáte Georgia. Ide už o štvrtý štát, ktorý sa stal v tejto súvislosti terčom Trumpových právnych krokov. Šéf Bieleho domu žalobou požaduje ukončenie sčítavania hlasov, pretože republikánski pozorovatelia údajne nemajú prístup k danému procesu a požadujú sprehľadnenie situácie, informovala v noci na štvrtok tlačová agentúra DPA.

Republikáni v žalobe žiadajú sudcu, aby nariadil demokraticky naklonenému okresu Chatham "zabezpečiť" a skladovať hlasovacie lístky, ktoré dorazili v utorok - v deň volieb - po 19.00 h miestneho času.

6:35 Oznámené výsledky prezidentských volieb v americkom štáte Severná Karolína sa podľa stredajšieho vyhlásenia tamojších úradov nezmenia viac než týždeň, informovala tlačová agentúra Reuters. Štát je nerozhodnutý vo voľbe novej hlavy štátu, ako aj v prípade senátneho kresla. Severná Karolína disponuje 15 voliteľskými hlasmi.

"S veľmi malými výnimkami sa volebné výsledky v Severnej Karolíne nezmenia do 12. alebo 13. novembra, kým nedorazia všetky korešpondenčné hlasy a nebudú sčítané každým okresom," uviedla na tlačovej konferencii Karen Brinsonová Bellová, výkonná riaditeľka volebného výboru Severnej Karolíny.

6:28 Úradujúci americký prezident Donald Trump sa v noci na štvrtok vyhlásil za víťaza volieb v štáte Michigan napriek tomu, že podľa odhadov amerických médií tam v skutočnosti zvíťazil jeho demokratický vyzývateľ Joe Biden.

"Za účelom voliteľského hlasovania sme sa vyhlásili za víťazov v štáte Pensylvánia (ktorá nepovoľuje právnych pozorovateľov), v štáte Georgia a v štáte Severná Karolína, pričom vo všetkých má Trump veľký náskok. Okrem toho týmto vyhlasujeme víťazstvo v štáte Michigan v prípade, že sa tu podľa široko dostupných informácií naozaj objavilo obrovské množstvo potajomky prihodených hlasovacích lístkov," píše sa na Trumpovom účte na sociálnej sieti Twitter. Tá však príspevok označila za "sporný" s tým, že "môže obsahovať zavádzajúce informácie".

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....