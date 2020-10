KORONAVÍRUS Kancelárka Angela Merkelová vyzýva Nemcov: Zostaňte doma vždy, keď je to možné

"Teraz musíme urobiť všetko pre to, aby sa vírus nešíril nekontrolovane," vyzvala Merkelová. Počíta sa pritom každý jeden deň, uviedla s tým, že je potrebné, aby boli všetky kontakty infikovanej osoby upovedomené, a aby sa tak zabránilo reťazeniu nakazených.

"Stretávajte sa s výrazne menej ľuďmi - či už vonku alebo doma. Necestujte, ak to nie je skutočne nevyhnutné; neoslavujte, ak to nie je skutočne nevyhnutné," apelovala Merkelová. "Zostaňte, vždy, keď je to možné, doma, vo svojej domácnosti. Viem, že to neznie len tvrdo, ale v jednotlivých prípadoch ide o prísne zrieknutie sa," dodala s tým, že ide len o dočasné opatrenia.

Tieto obmedzenia sú podľa slov Merkelovej koniec koncov namierené na ochranu "nás samých". Zdôraznila, že ide o "ochranu vlastného zdravia, ako aj zdravia všetkých tých, ktorých nákaze chceme zabrániť. Opatrenia je potrebné dodržiavať i preto, aby nedošlo k preťaženiu zdravotníckeho systému, aby zostali otvorené školy a škôlky a nedošlo k rušeniu pracovných miest či k ďalších poklesom hospodárstva," ozrejmila kancelárka.

Merkelová upozornila na to, že Nemecko sa nachádza vo "veľmi vážnej fáze" koronavírusovej pandémie, ktorá sa šíri rýchlejšie než na jej začiatku pred viac než pol rokom. "Relatívne voľné leto je preč, teraz sú pred nami ťažké mesiace," povedala. "Aká bude zima, aké budú naše Vianoce, o tom sa rozhodne v nasledujúcich dňoch a mesiacoch," poznamenala Merkelová.

Nemecko dosiahlo podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v sobotu opäť nový rekord v počte novonakazených koronavírusom za uplynulých 24 hodín - za piatok pribudlo 7830 prípadov a ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 33 osôb.