Len pár dní pred voľbami v USA: O novej sudkyni Najvyššieho súdu budú hlasovať 22. októbra

Demokratická opozícia sa voči nominácii ohradila, no nebola schopná zastaviť prevahu republikánov. Podľa nej je tento krok "niečím nenormálnym", "podfukom" a "uchopením moci". Demokratický senátor Chris Coon odsúdil "zvolanie híringu na potvrdenie nominácie kandidátky do Najvyššieho súdu uprostred celosvetovej pandémie v čase, keď Senát dočasne prerušil činnosť a vo väčšine štátov sa začali prezidentské voľby". Republikáni oponovali so slovami, že prevažne republikánsky senátny výbor má dostatočne veľa hlasov na to, aby návrh na nomináciu Coneyovej Barrettovej odsúhlasil.

Nomináciu musí ešte schváliť celý Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni. Hlasovanie senátneho pléna by sa po očakávanom budúcotýždňovom súhlase justičného výboru mohlo podľa AP konať do konca mesiaca.

Prezident Donald Trump, ktorý nomináciu predložil, a jeho republikáni chcú Coneyovú Barrettovú potvrdiť do funkcie ešte pred prezidentskými voľbami naplánovanými na 3. novembra. Ak by Coneyová Barrettová zaujala post bývalej sudkyne Ruth Baderovej Ginsburgovej, znamenalo by to, že by na americkom Najvyššom súde mali konzervatívci voči liberálom prevahu v pomere 6:3 a išlo by tak o najvýraznejšiu ideologickú zmenu za uplynulých 30 rokov.