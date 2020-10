Matovič ľutuje, že na sankčnom zozname EÚ voči Bielorusku nie je aj Lukašenko

BRUSEL – Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) by bol rád, keby sa na sankčnom zozname, na ktorom sa vo štvrtok v Bruseli zhodli lídri EÚ, ocitol aj bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Premiér to uviedol v piatok po skončení dvojdňového summitu EÚ.

"Viacerí by boli radi, aj ja, keby bol Lukašenko na tomto zozname. Lebo netreba skrývať zodpovednosť za druhých ľudí. Ten, kto je zodpovedný za to, čo sa v Bielorusku stalo, je predovšetkým prezident Lukašenko," uviedol Matovič. Zároveň však dodal, že na rokovaniach v Bruseli nakoniec prevládol konsenzus, že nateraz sa Luašenko na zozname okolo 40 bieloruských predstaviteľov neocitne, aby mala Únia s kým si sadnúť za rokovací stôl a diskutovať o demokratizácii pomerov v tejto krajine.

Matovič na otázku médií, či je EÚ ochotná rokovať priamo s bieloruskou opozíciou, odpovedal, že to bolo tiež témou diskusií lídrov, zatiaľ je však o tom predčasné hovoriť. Potvrdil však, že plán ekonomickej pomoci pre demokratické Bielorusko, ktorý na summite predstavil poľský premiér Mateusz Morawiecki a na ktorom sa už predtým zhodli lídri Vyšehradskej štvorky (V4), našiel v Bruseli pochopenie.

Slovenský premiér pripomenul, že do týchto diskusií "vniesol nové gesto", a to, aby EÚ v rámci ekonomického plánu pre demokratické Bielorusko ponúkla tým bieloruským občanom, ktorí budú chcieť vakcínu proti COVID-19, možnosť získať ju na území okolitých krajín Únie. "Bola by to taká pomocná ruka občanom Bieloruska, ktorí nebudú dôverovať domácej zdravotníckej politike a chceli by inú alternatívu,“ vysvetlil Matovič.