Šokujúci prípad v USA: Dievčatko (†12) našli mŕtve! Bolo pokryté všami, rodičov obvinili z vraždy

Je priam neuveriteľné, čím si musela prejsť len 12-ročná Kaitlyn Yozviak z Maconu v americkom štáte Georgia. Dievčatko napadli vši, ktoré ju pohrýzli naozaj mnohokrát. To viedlo k tomu, že neskôr dostala infarkt, informoval The Sun. Jej rodičia Mary Katherine Horton (37) a Joey Yozviak (38) vychovali školáčku v zanedbanom dome a jednoducho ju nechali napospas tragickému osudu. Vši mala zrejme až tri roky.

Smrť po uhryznutí všami

Podľa lekárskych záznamov sa u Kaitlyn Yozviak vyvinula anémia, ktorá mohla viesť k zástave srdca. Špeciálny agent Ryan Hiltan má podozrenie, že početné uhryznutia všami spôsobilo pokles hladiny železa v krvi, čo znamenalo, že srdce už nemohlo prijímať dostatok kyslíka a nakoniec prestalo biť. Súdni lekári zatiaľ nevedia povedať čo infarkt spôsobilo. Pitevná správa zatiaľ nie je k dispozícii.

Kaitlyn zanedbaná medzi potkanmi a všami

Predtým, ako Kaitlyn zomrela, bola pravdepodobne v strašnej agónii, myslia si odborníci. Rodičia ju prinútili žiť v špinavej miestnosti. Po jej matraci sa plazili hmyz a potkany, vyliezli z mäkkých hračiek a schovali sa za nábytok. Týždeň pred smrťou sa nesmela kúpať alebo ísť von. Keď agenti z úradu pre vyšetrovanie v Georgii (GBI) našli Kaitlyn, bola pokrytá všami. Agenti boli šokovaní a uviedli, že išlo o najhorší prípad, aký kedy videli. Jej rodičia boli obvinení z vraždy druhého stupňa a zneužívania detí druhého stupňa.

Mohla byť Kaitlyn zachránená?

Pred niekoľkými rokmi sa na rodičov zamerala agentúra Georgia Division of Family and Children Services (DFSC). Kaitlyniných bratov vyviedli z domu pre nehygienické podmienky. V roku 2008 bývala školáčka prvé mesiace po narodení u svojej tety, potom sa však musela vrátiť do domu napadnutého škodcami. Potom sa agentúra prípadom už ďalej nezaoberala. Kaitlynina stará mama si myslí, že je to neuveriteľné. Vo vyhlásení obvinila sociálnych pracovníkov, že robia príliš málo. Povedala: „Keby systém urobil svoju prácu a zachránil Kaitlyn, vychovala by som ju.“