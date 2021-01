Rodičia Patricie (†13) sú zdrvení: FOTO Vrah (15) ich tehotnej dcéry s nimi šiel aj na políciu!

Patricia sa 12. januára nevrátila domov. Jej rodičia neváhali a obrátili sa na ochrancov zákona. Nezvestnú tínedžerku hľadali desiatky policajtov. Najhoršie obavy sa, bohužiaľ, potvrdili o deň neskôr. Patricia bola nájdená mŕtva. Jej dobodané telo bolo v krabici v blízkosti supermarketu v Bytome.

Zdroj: FB/Policja Śląska

Podozrenie smerovalo k 15-ročnému Kacperovi. On a Patricia tvorili pár, no nedávno sa rozišli. Práve s ním však bola Patricia videná naposledy. Chlapec spočiatku polícii tvrdil, že Patriciu nevidel odvtedy, ako nastúpila do autobusu. Túto výpoveď zmenil po tom, čo zistil, že pri obchode s potravinami ich videl jeden z okoloidúcich.

Zdroj: Policja Śląska

Kacper sa následne priznal. Rodičia Patricie sú šokovaní. „Bol to normálny chlapec,“ uviedli. „Išiel s nami aj na dovolenku,“ dodali. Najviac ich ale zarazilo to, že keď Patricia zmizla, pomáhal im ju hľadať. „Stále s nami hľadal Patriciu. Šiel s nami aj na policajnú stanicu. Po celý čas stál vedľa nás a pritom predtým zabil našu dcéru.“

Zdroj: Policja Śląska

Ukázalo sa, že trinásťročná tínedžerka bola tehotná. Jej rodičia sa domnievajú, že práve tehotenstvo bolo motívom vraždy. Tamojší spravodajský portál totiž uviedol, že otcom dieťaťa bol Kacper. „Dúfam, že bude čeliť spravodlivému a prísnemu trestu. Bola to dvojnásobná vražda,“ povedal otec Patricie.

Zdroj: Policja Śląska

Ohavný čin ťažko znášajú aj chlapcovi rodičia. Jeho otec bol v čase tragédie v rámci práce v Nemecku. „Keď som zistil, čo spravil, nemohol som tomu uveriť. Stále dúfam, že je to nočná mora a že keď sa prebudíme, všetko bude ako predtým,“ povedal. „Keď som ho videl na policajnej stanici, plakal, objímal nás a povedal, aby sme mu odpustili,“ dodal Kacperov otec, ktorý sa obáva, že jeho syn si siahne na život.

Zdroj: Policja Śląska

Dosiaľ nie je jasné, či bude Kacper súdený ako dospelý. V čase vraždy mal ešte 14 rokov. Zatiaľ je umiestnený v detskom útulku, a to na tri mesiace. Ak s ním bude súd zaobchádzať ako s maloletým, v nápravnom zariadení mu hrozí iba šesť rokov.