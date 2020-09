Trump a Biden sa stretli v prvej prezidentskej debate: Témou bol najvyšší súd či koronavírusová pandémia

Každý z kandidátov dostal šesť otázok v šiestich 15-minútových segmentoch debaty. Otázky, ktoré kládol moderátor večera Chris Wallace zo spravodajskej stanice Fox News, sa týkali nasledujúcich tém: Trumpove a Bidenove záznamy, najvyšší súd, koronavírusová pandémia, rasové protesty a násilie v mestách, volebná integrita, ekonomika.

Išlo o vôbec prvú televíznu debatu týchto kandidátov. Rozprava bola poznačená zreteľným napätím a dvojica sa navzájom často prerušovala. Biden na začiatku debaty označil Trumpa za "klamára" a vyzval ho, aby "stíchol".

"Faktom je, že všetko, čo doteraz rozpráva, je jednoducho klamstvo. Nie som tu však na to, aby som riešil jeho klamstvá. Každý vie, že je klamár," povedal Biden. Trump zaútočil na Bidena slovami: "Na tebe nie je nič šikovného, Joe. Za 47 rokov si nespravil nič."

Biden obvinil Trumpa, že zamestnanosť v USA je v súčasnosti nižšia než v čase jeho nástupu do prezidentského úradu pred takmer štyrmi rokmi. "Mal by si sa dať do práce a postarať sa o potreby Američanov, aby sme mohli ekonomiku otvoriť bezpečne," vyhlásil Biden o riešení koronavírusovej pandémie. "Ľudia chcú byť v bezpečí," zdôraznil.

"Počas úradovania tohto prezidenta sme sa stali slabšími, chorľavejšími, chudobnejšími a rozdelenejšími," vyhlásil Biden. Moderátor sa Trumpa niekoľkokrát opýtal na jeho dane z príjmu, keďže na verejnosť prenikli informácie, že niekoľko rokov neplatil žiadne dane, a v rokoch 2016 a 2017 iba 750 dolárov.

"Na daniach z príjmu som zaplatil milióny dolárov," uviedol Trump, ktorý ešte nikdy nezverejnil svoje daňové priznania, ako je v uplynulých desaťročiach u prezidentských kandidátov zvykom. Trump na otázku, prečo by mal byť opäť zvolený, vyhlásil, že ešte žiadny prezident USA nespravil tak veľa pre krajinu ako on.

"Ešte tu nebola administratíva, ktorá by mala také výsledky ako moja," povedal Trump, pričom poukázal na ekonomiku, národnú jednotu a vymenovanie konzervatívnych sudcov, dopĺňa tlačová agentúra DPA. Prezidentská debata trvala 90 minút a konala sa 35 dní pred voľbami novej hlavy štátu. Ďalšie debaty medzi Trumpom a Bidenom budú 15. a 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta prebehne 7. októbra.