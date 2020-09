Bývalý nemecký kancelár kritizuje nátlak na zastavenie stavby plynovodu v súvislosti s Navaľným

"Jedno s druhým nemá nič spoločného," uviedol Schröder, ktorého v stredu citovala agentúra DPA. Dodal, že v stávke je desať miliárd eur, ktoré už boli investované do tohto projektu. Navaľnému, ostrému kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina a poprednému protikorupčnému aktivistov, v auguste počas vnútroštátneho letu na Sibíri prišlo nevoľno a o dva dni neskôr ho v kóme previezli do Berlína.

Nemecká vláda začiatkom septembra oznámila, že sa našiel "nesporný" dôkaz o tom, že na Navaľného zaútočili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Kabinet kancelárky Angely Merkelovej nevylučuje uvalenie sankcií, ak sa potvrdí, že za otrávením stojí Kremeľ.

Rusko opakovane poprelo akúkoľvek spojitosť s týmto incidentom. Schröder (76), predseda správnej rady projektu Severný prúd 2, v ktorom je oficiálne jediným akcionárom ruská spoločnosť Gazprom, uviedol, že účasť Ruska na otrávení Navaľného sa nepreukázala.

Aktuálnu diskusiu o možných sankciách voči Moskve označil exkancelár za založenú na "špekuláciách" a nie na "tvrdých faktoch". Kremeľ v polovici septembra vyhlásil, že plynovod Severný prúd 2 by nemal byť spájaný s prípadom Navaľnyj.

"Malo by sa to prestať spomínať v kontexte akejkoľvek politizácie," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov počas videokonferencie s novinármi. "Ide o komerčný projekt, ktorý je v absolútnom súlade so záujmami Ruska a krajín Európskej únie, predovšetkým Nemecka," dodal.

Po údajnom otrávení Navaľného čelí nemecká kancelárka Angela Merkelová výzvam zastaviť výstavbu tohto už takmer dokončeného plynovodu, ktorý má dopravovať ruský plyn po dne Baltického mora do Nemecka.