KORONAVÍRUS Minister zdravotníctva Prymula navrhne núdzový stav, Babiš ho podporí

PRAHA - Český minister zdravotníctva Roman Prymula navrhne zavedenie núdzového stavu - zrejme už na najbližšom zasadaní českej vlády. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz. Najbližšie zasadanie vlády bude v pondelok 5. októbra - po voľbách do Senátu a miestnych zastupiteľstiev (2. - 3. októbra).

"Urobiť to určite musíme. Bez toho veľká šanca nie je. Myslím si, že to bude na prvom zasadaní vlády," povedal Prymula, ktorého vyjadrenia na svojej webovej stránky zaznamenal týždenník Respekt. Núdzový stav vyhlasuje vláda ČR a je na to potrebný súhlas Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, píše Respekt.

Český premiér Andrej Babiš podľa Noviniek.cz uviedol, že Prymulu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu podporí. Prymula už predtým podľa Noviniek.cz uviedol, že v stredu alebo v piatok budú vyhlásené ďalšie opatrenia. Malo by ísť o obmedzenie zhromažďovania na maximálne 10 až 20 osôb a podľa ministra zdravotníctva sa bude hovoriť i o zavedení dištančného vzdelávania na stredných školách.

Na vysokých školách by podľa Prymulu mala byť výučba dištančnou formou aspoň mesiac - kým sa neupokojí súčasné rýchle šírenie nákazy. Výnimka by mohla platiť pre študentov prvých ročníkov, ktorí sú na univerzitách noví.

Prymula chce takisto rokovať s ministrom školstva Robertom Plagom o dočasnom zrušení vyučovania hudobnej a telesnej výchovy. Na týchto predmetoch žiaci nemusia nosiť rúška. Núdzový stav v súvislosti s pandémiou v Česku platil od 12. marca do 17. mája. Jedným z jeho dôsledkov bolo, že súdy za trestné činy spáchané v tomto období udeľovali prísnejšie tresty, ako mohli udeľovať počas bežného stavu.