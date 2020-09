New York Times tvrdí, že Trump roky neplatil žiadne dane: Ten to označil za fake news

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zaplatil vo volebnom roku 2016 federálnu daň z príjmu vo výške iba 750 dolárov. Aj v roku 2017, keď sa v januári oficiálne ujal pôsobenia v Bielom dome, zaplatil daň v rovnakej výške, uviedol v nedeľu podľa agentúry AFP denník New York Times (NYT) v rozsiahlom článku s odvolaním sa na Trumpove daňové dokumenty za uplynulých viac ako 20 rokov.

Trump za desať z posledných 15 rokov neplatil dokonca žiadne dane, pretože vykázal viac strát ako ziskov, píše NYT. Prezident v prvej reakcii označil tvrdenia denníka za "vykonštruované" a "totálne fake news (falošné správy)". Svoje daňové priznania mieni zverejniť, keď bude ukončený roky prebiehajúci audit federálneho daňového úradu (IRS).

"IRS so mnou nezaobchádza dobre. Zaobchádza so mnou veľmi zle," cituje Trumpa agentúra DPA. Trumpove daňové priznania boli veľkou témou predvolebnej kampane v roku 2016. Bývalý realitný magnát bol totiž prvým americkým prezidentom po Richardovi Nixonovi (1969 - 1974), ktorý ich odmietol zverejniť. Vtedy to zdôvodňoval prebiehajúcim auditom IRS.

Trump sa v súčasnosti snaží na súde v New Yorku zabrániť pokusu prokuratúry v Manhattanu získať prístup k jeho daňovým dokumentom. Podľa NYT sa audit IRS týka vrátenia dane vo výške 72,9 milióna dolárov, ktorú dostal napriek veľkým stratám v podnikaní.