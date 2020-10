Desivá predpoveď pre Trumpa: Po infekcii KORONAVÍRUSOM mu hrozia vážne problémy!

Špekuluje sa o osude ďalšej plánovanej predvolebnej debaty aj o riziku pre 77-ročného kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena. Hlavu štátu budú Američania voliť 3. novembra. Prezident Spojených štátov bol na vírus SARS-CoV-2 pozitívne testovaný vo štvrtok večer potom, čo sa nákaza potvrdila u jeho poradkyne Hope Hicksovej, ktorá Trumpa a niektorých členov jeho rodiny sprevádzala aj pri utorňajšom televíznom dueli s Bidenom.

Trumpovi hrozia vážne komplikácie

"Týždeň po tom, čo Donald Trump povedal Američanom, aby si s Covidom-19 nerobili starosti, pretože neohrozuje 'prakticky nikoho' okrem starších ľudí a tých so srdcovými problémami, mal prezident sám na vírus pozitívny test. Ťažko predpokladať, aké veľké zemetrasenie tento vývoj len 32 dní pred americkými voľbami predstavuje," píše reportér britskej BBC Anthony Zürcher.

Zdroj: SITA/AP/Julio Cortez

Okrem rôznych politických dôsledkov navyše Trumpovi reálne hrozí vážne zdravotné komplikácie. "V ôsmom desaťročí svojho života patrí Trump do vekovej skupiny považovanej za najzraniteľnejšiu v spojitosti s vírusom. Osem z desiatich úmrtí, ktoré sú mu v Spojených štátoch pripisované, bolo medzi ľuďmi vo veku 65 rokov a staršími," vysvetľuje denník The New York Times.

Podľa prvotného vyhlásenia Trumpovho lekára Seana Conleyho bol prezident po pozitívnom teste v dobrom stave, rovnako ako jeho manželka Melania, ktorá je tiež nakazená. Kvôli nálezu u Hicksovej bolo potenciálne v ohrození aj mnoho ďalších ľudí z Trumpovho okolia vrátane jeho dospelých detí alebo personálneho šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa.

Účastníkov na predvolebnej akcii vystavil riziku

Hlava štátu sa naposledy pred novinármi ukázala vo štvrtok pri návrate do Bieleho domu zo stretnutia so sponzormi v New Jersey, s reportérmi po ceste do svojho sídla nehovorila. Podľa agentúry AP prezident pri spomenutej predvolebnej akcii vystavil účastníkov riziku nákazy a objavujú sa otázky týkajúce sa toho, prečo v jeho prípade trasovania nebolo rýchlejšie. Americké médiá uvádza, že Hicksová mala zdravotné problémy už v stredu pri lete v prezidentskom špeciále Air Force One a že informáciu o pozitívnom teste na koronavírus dostala vo štvrtok ráno.

Následný nález u jej nadriadeného popisovali mnohé komentáre ako ťažkú ​​ranu pre prezidenta, nech už u neho bude priebeh ochorenia Covid-19 akýkoľvek. Trump sa musel v čase vrcholiacej predvolebnej kampane uchýliť do izolácie a správa o jeho nákaze pravdepodobne nabúra jeho snahu odsunúť debaty o pandémii na vedľajšiu koľaj a presvedčiť Američanov, že zdravotnícka kríza v ich krajine sa chýli ku koncu.

Testovať by sa mal aj Biden

Podľa zdravotníckeho experta CNN Sanjaya Gupta by sa mal nechať otestovať aj bývalý viceprezident Biden, ktorý v utorok večer stál vedľa Trumpa na pódiu pri televíznej debate. "Viem, že tam prišli z rôznych strán a pravdepodobne nestrávili čas v tesnej blízkosti. Ale bude musieť byť tiež testovaný," mieni Gupta.

Zdroj: SITA/AP/Julio Cortez

Bidenov štáb bezprostredne na správu o Trumpovej infekciu nereagoval. Rovnako tak zatiaľ panuje neistota v súvislosti s ďalšou prezidentskú debatou, ktorá je naplánovaná na 15. október. "Do budúcej prezidentské debaty zostávajú dva týždne. Poradca z Bieleho domu mi povedal, že ak prezident zostane bezpríznakový, mohol by ju ešte stihnúť," uviedla na twitteri spravodajkyňa rozhlasovej stanice NPR Tamara Keithova.

Svetoví politici želajú Trumpovcom skoré uzdravenie

Prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi a jeho manželke Melanii, ktorým testy potvrdili ochorenie COVID-19, vyjadrili podporu osobnosti z politiky a verejného života z celého sveta vrátane predsedu Európskej rady Charlesa Michela či indického premiéra Naréndru Módího. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. "Ukazuje to, že vírus nešetrí nikoho, vrátane tých, ktorí boli voči nemu skeptickí. Želám mu skoré uzdravenie," uviedol hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal.

Britský premiér Boris Johnson, ktorý mal ťažší priebeh ochorenia COVID-19, zaželal v piatok americkému prezidentovi a prvej dáme Melanii rýchle zotavenie. "Pozdravujem prezidenta Trumpa a prvú dámu. Dúfam, že sa obaja rýchlo uzdravia," napísal Johnson na Twitteri. Aj ruský prezident Vladimir Putin zaželal Donaldovi Trumpovi rýchle zotavenie. Zároveň vyjadril presvedčenie, že jeho "vitalita, dobrá nálada a optimizmus" mu pomôžu zvíťaziť nad týmto nebezpečným vírusom. Podľa denníka China Daily je pozitívny test amerického prezidenta ďalšou pripomienkou toho, že koronavírus sa šíri ďalej, aj keď sa Trump zúfalo snažil naznačiť, že už nepredstavuje nebezpečenstvo.