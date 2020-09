KORONAVÍRUS WHO varovala, že úmrtí na COVID-19 môže byť 2 milióny: Európa už sprísňuje kroky

MADRID - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa môže viac ako zdvojnásobiť a dosiahnuť dva milióny, ak nebudú pokračovať opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Európa, ktorá čelí nárastu prípadov, už sprísňuje obmedzenia a Spojené štáty prekročili ďalší pochmúrny míľnik, píše tlačová agentúra AFP.

Úmrtia na celom svete dosiahli počet 985.707, a to spomedzi vyše 32,3 milióna prípadov nákazy. Tieto údaje platné v piatok k 20.00 h SELČ zverejnila agentúra AFP. Najťažšie postihnuté Spojené štáty prekročili hranicu sedem miliónov prípadov nákazy - čo je viac ako pätina všetkých celosvetových prípadov, pritom USA majú len štyri percentá svetovej populácie.

"Už jeden milión (úmrtí) je hrozné číslo a musíme sa nad tým zamyslieť, kým začneme uvažovať o druhom milióne," odpovedal riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan novinárom na otázku, o koľko vyššie sa môže ešte vyšplhať počet mŕtvych. Dodal však: "Sme pripravení kolektívne urobiť to, čo treba, aby sme sa tomu číslu vyhli? Ak tie kroky neurobíme... áno, budeme vidieť to číslo a žiaľ, aj oveľa väčšie."