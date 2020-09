KORONAVÍRUS Lockdown zavádza viacero waleských miest a zrejme aj anglický Leeds

Obyvatelia týchto miest budú mať okrem iného zakázané navštevovať sa s ľuďmi z iných domácností. Rovnaké obmedzenia už teraz platia v menších waleských mestách a obciach: Merthyr Tydfil, Bridgend, Blaenau Gwent, Newport, Rhondda Cynon Taf a Caerphilly, pripomína BBC. Ako prvé z nich pritom uzavreli mesto Caerphilly, kde však podľa waleskej vlády odvtedy počet pribúdajúcich prípadov nákazy značne klesol.

V lockdowne sa v dôsledku nových opatrení ocitne približne 1,5 milióna ľudí, čo je zhruba polovica populácie Walesu. Očakáva sa, že obdobné opatrenia zavedie už od dnešnej polnoci aj severoanglické mesto Leeds, kde by mali ľuďom zakázať stretávať sa s členmi iných domácností, a to nielen v interiéroch, ale ja vo vonkajších priestoroch, ako napríklad v záhradách. Reštrikcie by sa mali, s určitými výnimkami, vzťahovať na približne 780.000 obyvateľov mesta.

Na zozname rizikových oblastí, ktoré sú v súvislosti s narastajúcimi prípadmi nákazy ostro sledované, sa medzičasom ocitlo aj britské hlavné mesto Londýn. Znamená to, že ak tam dôjde k nárastu prípadov infekcií, môžu tam čoskoro zaviesť nové prísnejšie opatrenia, informuje agentúra AP.

V Anglicku, kde počet nových prípadov v ostatnom čase narastá obzvlášť rýchlo, môžu od štvrtka fungovať už len pohostinstvá, bary a reštaurácie s obsluhou a byť otvorené maximálne do 22.00 h (23.00 h SELČ). Nové opatrenia oznámil v utorok britský premiér Boris Johnson s tým, že by mohli platiť až nasledujúcich šesť mesiacov. Johnson tiež zdôraznil, že ľudia by mali opätovne začať pracovať z domu, ak majú takú možnosť.