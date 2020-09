KORONAVÍRUS New York si bude preverovať vakcíny: Neverím názoru federálnej vlády, vyhlásil guvernér

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo

Zdroj: SITA/AP Photo/Hans Pennink, File

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo vo štvrtok vyhlásil, že New York bude nezávisle preverovať každú vakcínu na koronavírus, ktorú schváli administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Dôvodom je podľa jeho slov to, že proces kontroly vakcín je spolitizovaný. Informovala o tom agentúra DPA.