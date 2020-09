KORONAVÍRUS V Británii pribudlo 6178 infikovaných, najviac za posledné štyri mesiace

Aktuálny denný prírastok nakazených bol vyšší len 1. mája, keď ich zaznamenali 6201, a 5. apríla, keď pribudlo 6199 infikovaných. V utorok hlásila Británia 4926 nových prípadov nákazy. Zvýšil sa aj percentuálny podiel pozitívne testovaných osôb z celkového počtu vykonaných testov. Ten stúpol z menej ako jedného percenta v júli a auguste na terajších 2,51 percenta.

Celkovo sa v Británii nakazilo novým druhom koronavírusu 409.729 ľudí. Za posledných 24 hodín pribudlo 37 úmrtí, čím celkový počet obetí na životoch dosiahol 41.862, čo je najviac v Európe. Toto číslo však zahŕňa len tých pacientov, ktorí zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na prítomnosť koronavírusu.

Denník The Guardian upozorňuje, že porovnávanie so situáciou na jar je zavádzajúce. V súčasnosti sa totiž každý deň vykoná viac ako dvakrát toľko testov, takže aj keď sú počty prípadov podobné, neznamená to, že šírenie vírusu je rovnaké, keďže na jar sa nezachytilo viac nakazených.

Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil sprísnené epidemiologické nariadenia pre Anglicko, ktoré by podľa neho mohli platiť až nasledujúcich šesť mesiacov. Pohostinstvá, bary a reštaurácie v Anglicku budú od štvrtka môcť fungovať už len s obsluhou a byť otvorené iba do 22.00 h (23.00 h SELČ). Johnson zdôraznil, že ľudia by mali opätovne začať pracovať z domu, ale len v prípade ak majú túto možnosť. Británia v marci s cieľom zastaviť šírenie nákazy zaviedla celoštátne karanténne opatrenia. Po tom, čo sa počet nakazených znižoval, došlo od júna k postupnému uvoľneniu obmedzení.