KORONAVÍRUS Nemecko označilo za rizikové oblasti v 11 krajinách Európskej únie

BERLÍN - Nemecko pre stúpajúci počet osôb nakazených novým druhom koronavírusu zaradilo v stredu medzi rizikové oblasti regióny v 11 krajinách Európskej únie. Za celkovo alebo čiastočne rizikové Berlín aktuálne považuje 14 z 27 členských krajín EÚ. Vyplýva to z aktualizovaného zoznamu Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informuje agentúra DPA.

Pred zvýšeným rizikom nákazy varuje Berlín v súvislosti s niektorými regiónmi v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Francúzsku, Chorvátsku, Holandsku, Dánsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Írsku. Do aktualizovaného zoznamu Nemecko zaradilo aj celé Spojené arabské emiráty vrátane Dubaja.

Nemecko považuje za rizikovú celú Českú republiku s výnimkou Ústeckého a Moravskosliezskeho kraja. V Portugalsku hrozí vyššie riziko nákazy v širšom okolí hlavného mesta Lisabon, v Írsku v regióne Dublinu, v Rakúsku je za rizikovú označená spolková krajina Voralbersko, v Holandsku provincia Utrecht, vo Francúzsku ide o regióny Bretónsko, Normandia a Centre-Val de Loire.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu večer vydalo varovanie pred cestami do všetkých oblastí v krajinách, ktoré RKI označil za rizikové. Toto varovanie síce neznamená zákaz, ale malo by slúžiť na to, aby ľudí odradilo od cestovania.

Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 vydalo Nemecko 17. marca po prvý raz globálne varovanie pred turistickými cestami do zahraničia. V polovici júna ho odvolali pre 30 európskych krajín, avšak z dôvodu zvyšujúceho sa počtu nakazených musel Berlín tento zoznam už o niekoľko týždňov opäť prehodnotiť. Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí sa musia pred príchodom do Nemecka alebo po ňom absolvovať test na prítomnosť nového koronavírusu.