KORONAVÍRUS sa aj naďalej šíri: Európske krajiny sprísňujú opatrenia

Povinnosť nosenia rúška, ktorá platí pre každého vo veku od šiestich rokov, sa týka aj všetkých druhov čakární a miest, kde prijímajú klientov. Výnimka platí pre hostí reštauračných zariadení, ak tam konzumujú. Zábavné podniky budú musieť zatvoriť o 23.00 h. V platnosti zostáva nariadenie, podľa ktorého sa na podujatiach môže zúčastniť najviac 500 osôb.

"Maďarsko čelí druhej vlne epidémie nového druhu koronavírusu, ktorej vyvrcholenie príde podľa expertov v decembri či v januári. Dovtedy sa treba priebežne chrániť," zdôvodnil rozhodnutia kabinetu v stredu po rokovaní vlády premiér Viktor Orbán.

Vláda určila najvyššiu hranicu ceny testov na nový druh koronavírusu, ktorej výšku stanovila na 19.500 forintov (54,5 eur). V zmysle rozhodnutia kabinetu zostáva zachovaný obmedzený vstup do krajiny, ako aj zákaz návštev v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Od 1. októbra bude na školách povinné meranie telesnej teploty učiteľov i žiakov vstupujúcich do týchto zariadení.

Dánsko a Island sprísňujú epidemiologické opatrenia

V hlavnom meste Islandu Reykjavík nariadili v piatok štvordňové uzavretie barov a nočných klubov v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Sprísnenie epidemiologických opatrení oznámilo aj Dánsko, informovala agentúra AFP. Z 59 nových prípadov nákazy, ktoré zaznamenali na Islande od pondelka, evidovali 58 v oblasti Reykjavíku.

Podľa tamojších epidemiológov najmenej štvrtina nových prípadov bola spojená s návštevou barov a nočných klubov v centre mesta - zvyšok zaznamenali dve tamojšie univerzity. V tejto severskej krajine s 365.000 obyvateľmi doteraz zaznamenali 2230 prípadov nákazy koronavírusom vrátane desiatich úmrtí. Vo štvrtok v krajine pribudlo za uplynulých 24 hodín 21 potvrdených prípadov infekcie, čo je najvyšší denný prírastok za viac ako päť mesiacov.

Zavedenie ďalších reštrikcií pre nárast nakazených oznámilo v piatok aj Dánsko. V celej krajine budú smieť byť bary a reštaurácie otvorené len do 22.00 h. Toto opatrenie doteraz platilo iba pre metropolu Kodaň a jej predmestia. Od soboty budú v Dánsku zakázané zhromaždenia viac ako 50 ľudí, povolený počet sa tak znížil zo 100 osôb. Opatrenia zostanú v platnosti minimálne do 4. októbra. Premiérka Mette Frederiksenová zdôraznila, že hoci počet prípadov stúpa, situácia je priaznivejšia než v marci. Dánsko dosiaľ eviduje 22.291 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a 635 súvisiacich úmrtí.

Britská vláda oznámila nové opatrenia vo viacerých oblastiach Anglicka

Britská vláda v piatok oznámila zavedenie nových opatrení v strednej a severozápadnej časti Anglicka a v grófstve West Yorkshire s cieľom obmedziť nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19. Informoval o tom na svojej webovej stránke stanica BBC. Opatrenia vstúpia do platnosti od utorka 22. septembra. Obyvatelia sa nesmú stretávať s inými ľuďmi mimo svojich domácností a služby v oblasti stravovania budú obmedzené.

Otváracie hodiny počas noci budú takisto obmedzené a podniky vrátane reštaurácií, krčiem a kín budú musieť zatvárať svoje prevádzky v čase od 22.00 h do 5.00 h. Obyvateľom týchto oblastí vláda odporúča využívať verejnú dopravu len na "nevyhnuté účely" ako dochádzka do škôl alebo do práce, pričom sa majú vyhýbať návšteve amatérskych a poloprofesionálnych športových podujatí ako diváci. Samostatné opatrenia sú už v platnosti v meste Bolton a metropolitné grófstvo Veľký Manchester, pripomína BBC.

"Viem, že tieto opatrenia mnohým ľuďom sťažia každodenný život, ale viem, že obyvatelia budú spolupracovať a dodržiavať pravidlá, aby sme mohli znížiť rýchlosť šírenia nákazy," povedal britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v piatok varovala, že Škótsko môže takisto zaviesť ďalšie opatrenia s cieľom vyhnúť sa úplnému uzavretiu krajiny.