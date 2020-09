Tínedžer si sadol na záchod, vykríkol od bolesti: Pozrel medzi nohy a... TOTO ho pohrýzlo do penisu!

Osemnásťročný Siraphop Masukarat z provincie Nonthaburi v utorok večer išiel na záchod. Pár sekúnd po tom, ako si sadol na misu, však ucítil ostrú bolesť vo svojom pohlavnom úde. Pozrel sa medzi nohy a naskytol sa mu strašný pohľad na hada, ako zviera medzi čeľusťami jeho penis. Tínedžer skríkol od hrôzy. Keď pribehli jeho rodičia a zbadali, čo sa deje, privolali záchranku. Tá ich syna previezla do najbližšej nemocnice.

Mladík skončil s niekoľkými stehmi na žaludi, okrem toho mu lekári ranu ošetrili antibiotickým roztokom, aby zničili prípadné baktérie, ktoré mohli uniknúť zo zubov pytóna. "Sadol som si na WC, keď som zrazu ucítil pálčivú bolesť na penise. Pozrel som sa dolu a v mise zbadal hada. Nebol veľký, ale zato jeho uhryznutie bolo naozaj silné. Rana mi strašne krvácala. Dúfam, že môj penis bude v poriadku," opísal desivé chvíle Siraphop.

Do domu neskôr dorazili odchytávači, aby hada dlhého 1,2 metra, ktorý sa stále ukrýval v toalete, premiestnili do voľnej prírody. Masukaratova matka je z toho vraj doteraz v šoku. "Netuším, ako sa had dostal do nášho domu. Mohlo to byť cez potrubie vedúce k záchodu. Pytón, našťastie, nebol jedovatý. Keby to bola kobra, môj syn by už bol mŕtvy," uviedla Sutapath. Siraphop sa teraz údajne bojí chodiť na WC, predsa len, má za sebou mimoriadne nepríjemný a bolestivý zážitok.