Súdne pojednávanie o vydaní Assangea do USA prerušili pre KORONAVÍRUS

LONDÝN - Súdne pojednávanie so zakladateľom organizácie WikiLeaks Julianom Assangeom vo veci jeho vydania z Británie do Spojených štátoch vo štvrtok prerušili. Stalo sa tak pre obavy, že jeden člen amerického právneho tímu by mohol byť nakazený novým koronavírusom, informovala agentúra AP.

Sudkyňa londýnskeho súdu, ktorý rieši Assangeov prípad, Vanessa Baraitserová nariadila pozastavenie pojednávania do pondelka 14. septembra. Dovtedy by mal byť známy výsledok testu právnika, ktorý pred londýnskym súdom zastupuje vládu USA. Zároveň sudkyňa požiadala žalobcov aj Assangeov právny tím, aby prišli s návrhmi na ďalší priebeh súdneho konania v prípade, že sa u právnika nákaza potvrdí.

Podľa Assangeovho právneho zástupcu by mal nateraz súd vychádzať z predpokladu, že uvedený americký právnik bol nakazený a priniesol chorobu COVID-19 do súdnej siene. "Zamestnanci súdu by (takomto prípade) boli ohrození, a vy sama by ste tiež mohli byť ohrozená," povedal sudkyni advokát Edward Fitzgerald. "Napokon, riziko by napokon hrozilo aj nášmu klientovi (Assangeovi), ktorý je (obzvlášť) zraniteľný".

Julian Assange podľa svojich právnikov trpí následkom dlhodobej väzby fyzickými a psychickými problémami. Vyjadrujú tiež obavy, že by sa zakladateľ WikiLeaks mohol nakaziť koronavírusom v londýnskom väzení Belmarsh s vysokým stupňom stráženia, kde je v súčasnosti vo väzbe.

Americké obvinenia voči Assangeovi sa týkajú prevažne špionáže a sprisahania za účelom preniknutia do počítačových systémov a zverejnenia tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Austrálčanovi (49) hrozí v prípade usvedčenia až 175 rokov väzenia, teda fakticky doživotný trest. Extradičné súdne konanie na trestnom súde Old Bailey v Londýne sa začalo v pondelok a verdikt by mal byť vynesený približne o mesiac.