KORONAVÍRUS Štatistika, z ktorej mrazí: V Maďarsku môže byť až 100-tisíc infikovaných

Podľa neho samotné zatvorenie hraníc nezabráni šíreniu nového druhu koronavírusu, pomohlo by však povinné nosenie rúšok. Celkový počet osôb, u ktorých potvrdili testy nákazu uvedeným koronavírusom, v Maďarsku v nedeľu stúpol na 8387.

Zníženiu tzv. reprodukčného čísla - ktoré určuje, koľko ľudí infikuje jeden nakazený jedinec v nedotknutej populácii a ktoré minulý týždeň prekročilo v krajine hodnotu dva - by podľa Merkelyho pomohlo nosenie rúšok. On osobne by zaviedol povinnosť ich nosenia.

Rektor zdôraznil, že samotným uzatvorením hraníc sa šíreniu infekcie nezabráni, ale dodal, že štátne hranice mali byť zatvorené už dávnejšie, avšak verejnosť sa tomu bránila. Obavy zo zavlečenia nákazy z Chorvátska sa podľa jeho slov naplnili.