Nemecko sa spamätáva z desivého prípadu: Policajti našli päť mŕtvych detí, z bytu vychádzali s plačom

Vo štvrtok popoludní bolo na ulici Hasselstrasse v Solingene rušno. Parkovalo tam niekoľko policajných vozidiel a na ulici sa zhromaždili niektorí susedia z radu bytových domov. Mnohí krútili hlavami. Pretože to, čo sa tu stalo, je ohromujúce. Začiatkom dňa 27-ročná matka údajne zabila päť svojich detí. Deti mali 18 mesiacov až 8 rokov.

Podľa polície matka neskôr odišla so šiestym dieťaťom, jedenásťročným, na hlavnú stanicu v Düsseldorfe a hodila sa pred vlak. Prežila a momentálne je ťažko zranená v nemocnici. Jedenásťročný syn išiel sám za svojou babičkou. Práve ona zalarmovala políciu a upozornila na mŕtve deti v byte.

Zdroj: Profimedia

Obyvatelia na Hasselstrasse si rýchlo uvedomili, čo sa stalo. Manželský pár, ktorý býva na druhej strane ulice, sledoval zo svojho balkóna vzrušenie na svojej ulici. „Hneď sme začuli sirény a videli sme, ako policajti vbehli do domu a kričali ´Otvorte!´,“ uviedla 35-ročná Nina. Jej manžel Christian (37) dodal: „Keď policajti a záchranári vyšli s plačom, vedeli sme, že sa muselo stať niečo zlé.“ V jej okne visel odkaz: „Všetko bude v poriadku“ - myslela tým koronakrízu. Z pohľadu tragédie sa zdá byť veľmi nevhodný.

Situácia bola stresujúca aj pre pohotovostné jednotky

Pre pohotovostné služby sú incidenty s deťmi vždy obzvlášť stresujúce, vysvetľuje policajný hovorca Stefan Weiand. Napokon, ide o päť detí. Celý deň boli policajti zaneprázdnení zabezpečením stôp. Okolnosti a pozadie trestného činu sa teraz vyšetrujú.

Ľudia stále prichádzali na ulicu. Mnohí boli v šoku. "Keď som predtým prišiel domov, zaparkoval som auto a hodinu som plakal," hovorí muž, ktorý býva za rohom. Jeho deti sa často na ihrisku hrali s obeťami: „Neviem to pochopiť.“ Jeho známy s tým súhlasí. Minulý týždeň videl deti na detskom ihrisku. Rodina na neho urobila normálny dojem, o matka a deti pôsobili, že sú v poriadku a upravene. "Nemôžeš sa však vidieť ľuďom do hlavy," skonštatoval. Hovorí, že na ulici je rodinná atmosféra. Ak má niekto problémy, porozprávajte sa a pokúste sa ponúknuť pomoc. Ale nikto si v tomto prípade nič nevšimol.

Bola skôr utiahnutá

Žena bola podľa ďalšieho svedka veľmi pokojná: „Mala málo sociálnych kontaktov, bola skôr uzavretá.“ Partner ženy, ktorý tam tiež býval, bol priateľský a starostlivý. Polícia nehovorí nič o tom, kde sa v čase činu nachádzal.

V neskorých popoludňajších hodinách prišiel na miesto udalosti primátor Solingenu Tim Kurzbach. Získal dojem z atmosféry a dokonca vošiel do domu, v ktorom k trestnému činu došlo. Neskôr zástupcom tlače povedal, že incident bol neuveriteľne hrozný a zasiahol ho hlboko do srdca. Večer na poštovej schránke pred domom sedela plyšová hračka a horela sviečka.

Zdroj: SITA/ AP

Syn, ktorý prežil, sa ozval

Jedenásťročný chlapec, ktorého jeho matka jediného nezabila, sa cez aplikáciu Whatsapp prihlásil k slovu. Vo štvrtok poobede poslal jednej svojej kamarátke správu: "Chcem ti len povedať, že ma už nikdy neuvidíš, pretože sú všetci moji súrodenci mŕtvi," písalo sa v správe. Informovali o tom viaceré nemecké médiá.

Server rtl.de mal možnosť rozprávať s jedným kamarátom 11-ročného chlapca. Max, ako sa kamarát volá, je sa 11-ročným chlapcom priatelí asi dva mesiace. Aj jemu preposlali správu z Whatsappu. "Najprv som tomu nechcel veriť, čo tam bolo napísané," povedal Max pre RTL. Keď však videl množstvo policajtov a záchranárov pred kamarátovým domom, pochopil, že všetko je pravda.

Max sa potom pokúsil spojiť so svojím priateľom. Ale nebol to on, kto zodvihol, ale nejaká žena. Max nevie povedať, o koho išlo. „Je dosť možné, že to bola babička," uviedol Max. Jedenásťročný mladík sa zdržiava u babičky. Ona upozornila políciu na jeho päť zabitých súrodencov. Žena v telefóne povedala: „Tvoj priateľ nemôže práve teraz hovoriť, možno neskôr.“