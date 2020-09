Prípad Chovanec: Belgická prokuratúra nechce unáhlené závery pre video z cely

BRUSEL - Prokuratúra pri odvolacom súde v Monse v stredu večer v oficiálnom komuniké zareagovala na mediálne správy týkajúce sa prípadu smrti slovenského občana Jozefa Chovanca. Ten zomrel koncom februára 2018 po tom, ako bol vyvedený z lietadla a premiestnený do cely predbežného zadržania na letisku v Charleroi, kde sa k nemu podľa záznamu priemyselnej videokamery neprimerane správali policajti.

Prokuratúra podľa televíznej stanice RTBF uviedla, že ide o súdny spis, v rámci ktorého ešte stále prebiehajú vyšetrovacie úkony. Prokuratúra sa po získaní súhlasu vyšetrujúcej sudkyne rozhodla zareagovať vzhľadom na "množstvo často mylných tvrdení uvádzaných médiami".

"Akokoľvek sa môžu tie videozáznamy zdať šokujúce a nepochopiteľné, je vždy nebezpečné ich komentovať a vyvodzovať z nich záväzné súdy bez toho, aby ich bolo možné zasadiť do širších súvislostí a posúdiť ich vo svetle celého vyšetrovania," uviedla prokuratúra v oficiálnom vyhlásení.

Upozornila tiež, že je "riskantné" komentovať videozábery z cely bez toho, aby prebehli vypočutia všetkých zúčastnených a bez potrebných expertíznych správ. Podľa prokuratúry 23. februára 2018 bol na letisko v Charelroi okolo 19.00 h po tom, ako jeden z cestujúcich násilne prenikol cez odbavovaciu bránu (číslo 9) a nastúpil do lietadla smerujúceho na Slovensko, privolaný tím federálnej polície.

Kapitán s týmto cestujúcim na palube odmietol vzlietnuť. Chovanec sa vzpieral vyvedeniu z lietadla, pričom boli zranení dvaja policajti. O 19.25 h policajti privolali hasičov, aby ošetrili vyvedeného pasažiera a ich dvoch zranených kolegov.

Hasiči nevstúpili do cely vzhľadom na agresívne a násilné správanie zadržanej osoby. O 20.05 h polícia kontaktovala lekára, aby prišiel Chovanca vyšetriť. Po opakovanej upomienke lekár dorazil na letisko o 23.25 h a vyplnil dokument potvrdzujúci schopnosť zadržaného prenocovať v cele.

Podľa prokuratúry bol nočný pobyt Slováka v cele poznamenaný viacerými incidentmi. O 01.25 h si službukonajúci operátor prostredníctvom videokamery všimol, že zadržaný búcha päsťami a nohami na dvere cely. Dvaja policajti ho vyzvali, aby s tým prestal a neubližoval si a podali mu pohár vody, ktorý so vyžiadal.

O 04.20 h operátor opäť privolal políciu i hasičov, lebo Chovanec opakovane udieral hlavou na dvere cely. Steny miestnosti a dvere boli pokryté krvou. Policajti sa rozhodli zasiahnuť a upokojiť ho, čo bolo náročné vzhľadom na jeho silu a násilné správanie. Policajti sa po dohode s hasičmi rozhodli privolať záchrannú lekársku službu.

Lekár so sestričkou dorazili krátko pred piatou hodinou a o 05.04 h mu podali injekciu so sedatívom. Zároveň skonštatovali, že zadržanému prestalo biť srdce, bol na mieste resuscitovaný a následne prevezený do nemocnice, kde zomrel 27. februára.

Prokuratúra tvrdí, že vyšetrovateľ po smrti Chovanca nariadil zaistiť zábery z kamery v cele. Polícia si ponechala originál čo znamená, že k nim mala neustále prístup, bolo ich možné kedykoľvek a opakovane prezrieť v rámci interného disciplinárneho konania, nezávisle od súdneho vyšetrovania. Kópia bola stiahnutá na USB kľúč, ktorého obsah bol potom napálený na CD-ROM.

RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že videozábery mali k dispozícii nielen súdy, ale aj polícia, čo znamená, že zo strany polície bolo možné začať prípadné disciplinárne konanie týkajúce sa najmä nacistického pozdravu mladej policajtky v dobe, keď jej kolegovia násilím držali Chovanca na lôžku.

Prokuratúra upozornila, že po procesnej stránke sa vykonali všetky potrebné vyšetrovacie úkony, expertízy, výsluchy a zanalyzované boli aj videozábery a policajné správy týkajúce sa okolností smrti Jozefa Chovanca. Súd však v tejto fáze vyšetrovania nemôže dospieť k záverom, že zákroky vykonané policajtmi v cele zavinili smrť zadržaného.