Šéf Seznamu má KORONAVÍRUS! Systém vyskúšal na vlastnej koži: Na tento štát sa nemôžete spoliehať

Zima pracuje v technologickej skupine od polovice marca. V skupine vytvorili aplikácie "eRouška" a mapy.cz, ktoré mali pomôcť s trasovaním a tvorbou smart karantény. Skupina neskôr narazila na isté problémy. Ako systém funguje si Zima, bohužiaľ, vyskúšal po pár mesiacoch na vlastnej koži. Kontakty si musela jeho bývalá žena obvolať sama a jeho pozitívny test stratili. Zima skonštatoval, že si interne premenoval "nemenované ministerstvo ministra Vojtěcha na ministerstvo záhradníctva". Svoje zážitky opísal pre web seznamspravy.cz.

Prvý koronavírus: Kontakty si obvolajte sami

Prvýkrát sa v jeho rodine vyskytol koronavírus v sobotu 16. mája. "Volala mi bývalá žena, že je pozitívna. Volala jej epidemiologička pre Prahu-západ," napísal Zima. Jeho exmanželka bola na teste deň predtým v piatok ráno, pričom test aj rýchlosť vyhodnotenia bola podľa neho v poriadku. "A teraz to začne. V tej dobe som mal celkom detailnú predstavu, ako by taký hovor mal prebiehať, ale u exmanželky bolo všetko inak," popísal. Okrem toho, že miesto cez call centrum jej hygiena volala z mobilu, tak v rámci hovoru nezaznela žiadna otázka na využitie spomienkovej mapy od mobilného operátora.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

"A najväčšia bomba. Kontakty si mala Zdenka obvolať sama. Chápete, zavolať kaderníčke, svojmu šéfovi do práce...? Nakoniec si hygiena vzala kontakt aspoň na mňa," uviedol. "No, ona mi povedala, že smart karanténa bude fungovať od pondelka. Jednoducho som si mala obvolať ľudí, s ktorými som bola od pondelka viac než desať minút na menej ako dva metre," citoval exmanželkinu SMS.

Hygienička sa mu ozvala po 28 hodinách od telefonátu s bývalou ženou s tým, že mu bude volať hygienička z Prahy. Tá mu v pondelok volala a dostal sa do karantény. "Tu musím nekriticky napísať, že to bol profi hovor presne tak, ako mal byť." Následne svoj zážitok spísal a poslal doktorke s odporučením na centrálne riešenie hygieny. Po dvoch negatívnych testoch mu hygiena karanténu ukončila.

Druhý koronavírus: Stratili môj test

Druhýkrát sa v jeho rodine vyskytol koronavírus v auguste. "V nedeľu 23. augusta som sa zobudil s teplotou a kašľom. Hovorím si: OK, deti nie sú doma, pôjdem radšej na test, nech im náhodou nezkazím návrat do školy." Online rezervácia podľa Zimu funguje super, na mieste čakal zhruba pol hodinu. "Je mi už fajn, tak si hovorím, že to bude formalita." V pondelok ráno mu však volali, že je pozitívny. Mal čakať na telefonát z hygieny. "Tak čakám."

Po viac ako 48 hodinách, čo sa dozvedel o pozitívnom výsledku, mu hygiena stále nevolala. "Kontakty z piatka a zo soboty, kedy som už bol pravdepodobne infekčný, som obvolal, zostali doma," napísal s tým, že niektorí z nich sa sami rozhodli po piatich dňoch zájsť na test. Ani v stredu, teda po troch dňoch, mu hygiena nezavolala. Ozval sa mu však plukovník Petr Šnajdárek, ktorý podľa jeho slov spravil pre digitalizáciu českého zdravotníctva za pol roka viac ako päť ministrov dokopy.

"Chlapci z COVID19CZ ma u neho prezradili, takže moje čakanie na hygienu už nie je anonymné. Na štábe začali hľadať môj test a ten v dátach nebol. Stratil sa pravdepodobne s desiatkami ďalších pozitívnych testov pri importe laboratórnych dát," uviedol Zima. "Covid-19 naozaj dostať nechcete, nie je to nič moc. Buďte zodpovední a kontakty si radšej obvolajte sami. Na tento štát sa spoliehať nemôžete," dodal.