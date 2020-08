KORONAVÍRUS Faux pas policajnej viceprezidentky: Rúško pod nosom a lynč ľudí, Mikas sa neudržal

BRATISLAVA - Druhá vlna pandémie nového koronavírusu je tu a zdravotné riziko sa s príchodom jesenných mesiacov priamo úmerne zvyšuje. Aj preto sa včera uskutočnila tlačová konferencia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o nových pravidlách v súvislosti s pandémiou. Pri tejto príležitosti vystúpila aj 1. viceprezidentka policajného zboru Jana Maškarová, ktorá však na tak zásadnej tlačovej konferencii zabudla na to najdôležitejšie - nasadiť si rúško správne.

Maškarovej totiž počas celého vystúpenia, kedy hovorila o novinkách v súvislosti s výkonom práce polície počas pandémie, bolo vidieť nos, ktorý nebol zakrytý rúškom.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Ľudia boli v šoku

Tento incident si počas tlačovej konferencie všimlo veľmi veľa ľudí, ktorí to Maškarovej spočítali. Rúško by sa totiž podľa všeobecných pravidiel malo nosiť tak, aby zakrývalo ústa aj nos. Výnimku tvoria starší ľudia alebo ľudia s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré súvisia s dýchaním ako napríklad astma.

Zdroj: Facebook/A.V.

Na celej situácii je paradoxné to, že minister počas tlačovej konferencie hovoril aj o tom, ako sa majú správne dodržiavať opatrenia v súvislosti s koronavírusom, medzi nimi zvýraznil práve nosenie rúšok. "Platí to stále aj dnes, hlavne v interiéroch," hovoril Krajčí na tlačovke.

Viceprezidentka a rúško

V prípade viceprezidentky policajného zboru Jany Maškarovej pritom nejde o prvý prípad, kedy rúško nemala správne nasadené. Pre príklad nemusíme ísť ani tak ďaleko. Nos jej bolo vidieť aj počas predstavenia prvej policajnej aplikácie začiatkom leta.

Viceprezidentka nenosila rúško správne ani začiatkom júla počas prezentácie prvej policajnej aplikácie v Trenčíne Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Maškarová na incident zareagovala hneď ráno

Netrvalo dlho a hneď ráno si viceprezidentka sypala popol na hlavu, keď si v médiách všimla jej vlastné vystúpenie. "Vážení občania, ako ste si mohli všimnúť, na včerajšej tlačovej konferencii mi rúško nezakrývalo nos, čo nie je správne. Napriek tomu, že to rozhodne nebol môj zámer a viem, ako sa rúška majú správne nosiť, chcem sa Vám touto cestou ospravedlniť. Rúško sa mi muselo zosunúť postupne z nosa počas môjho vystúpenia, keď som sa maximálne sústredila na prezentáciu pre médiá a verejnosť, až som si to nevšimla. Na druhej strane to bude možno aj na niečo dobré, lebo som zaregistrovala moje fotografie na rôznych stránkach, kde občania na tento omyl upozorňujú. Snáď ešte viac ľudí sa vďaka tomu dozvie, že rúško patrí aj na nos," zareagovala na incident Maškarová.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Dnes ráno sa zrejme v rámci reakcie na tento prípad rozhodol v kontexte nosenia rúška reagovať aj Úrad verejného zdravotníctva. "Pamätajme však na to, že rúška treba mať na tvári nasadené správne, aby ich nosenie bolo účinné: majú priliehať k tvári a majú zakrývať ústa aj nos. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie," píše na sociálnej sieti Facebook ÚVZ, pričom pridal aj ilustrácie.