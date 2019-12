Prehovorila žena blízka masovému vrahovi z Ostravy: Povedal, že sa Vianoc nedožije!

Podľa českého denníka Blesk opísala i chvíle, ktoré možno rozhodli o všetkom. Ešte donedávna viedol muž usporiadaný život. Chodil do práce, športoval, venoval sa vnučke svojej priateľky. Pre mnohých je nepochopiteľné, prečo sa 42-ročný Ctirad Vitásek rozhodol z ničoho nič vraždiť. Podľa Marie D., druhej babičky dieťaťa, o ktoré sa Vitásek rád staral, sa v jeho hlave však už niekoľko mesiacov odohrávalo niečo divné. „Bol to milý človek. Pre vnučku urobil strašne veľa, naučil ju športovať, lyžovať, snoubordovať, chodili spolu na hokej, do Tatier lyžovať. Cez týždeň si ju vyzdvihoval, chodili plávať. Hoci ju máme v opatere my s manželom, tak na prvom mieste koho mala najradšej, bol on,“ vysvetlila Marie D. vo svojom obsiahlom vyjadrení pre server iROZHLAS.cz. Lenže v septembri sa podľa nej všetko zmenilo. „Začal sa správať čudne. Vzal si do hlavy, že má rakovinu. Výsledky však mal v poriadku,“ vylíčila Marie. Podľa nej muž počas posledných mesiacov začal drasticky chudnúť a pociťoval nepríjemné príznaky. „Bolel ho chrbát, mal črevné ťažkosti. Mal problém sa aj najesť. Nedali mu však nijakú liečbu,“ opísala žena. Zdroj: Twitter/FNO Lekári Vitáskovi robili jeden test za druhým, ale odhalili len banálne problémy. „Mal akurát zvýšené leukocyty alebo niečo také, čo sa týka anémie. Bola to však banalita,“ zverila sa Marie. Práve jej totiž Vitásek posielal výsledky svojich vyšetrení. „Písal mi, aké má nálezy. Hovorila som mu, že to má všetko v hlave,“ povedala Marie, podľa ktorej však budúci vrah počas krátkeho obdobia schudol 20 kilogramov. Vitásek veril, že má rakovinu slinivky a že sa Vianoc nedožije. Minimálne v tom poslednom mal pravdu. „Bol čudný už od septembra. Chcel odo mňa napríklad teplomer, aby si zmeral teplotu. A hovoril, že je to čudné, že doma teplotu má,“ popísala Marie D. Podľa nej sa uňho na jeseň začalo rozvíjať psychické ochorenie. „Myslím si, že uňho prepukla schizofrénia alebo iná choroba,“ uviedla žena pre iRozhlas.

Sama rakovinu prekonala a jej príznaky poznala. Snažila sa mu preto pomôcť. „Povedala som mu, aby sa obrátil na svoju doktorku, aby ho poslala k psychiatrovi s tým, že má problémy a že nespí. Doktorka ho však odbavila neurolom. Mala ho skôr poslať na poriadne vyšetrenie,“ myslí si Marie.

Sedemnásobný vrah Ctirad Vitásek v utorok zaútočil nelegálne držanou zbraňou na pacientov v čakárni traumatológie ostravskej fakultnej nemocnice. Zavraždil 7 ľudí. Z miesta činu neskôr ušiel. Keď ho dostihla polícia, strelil si do hlavy. Vážnemu zraneniu o niekoľko desiatok minút neskôr podľahol. Okrem siedmich zabitých utrpeli pri jeho útoku ďalší dvaja ľudia zranenie. Oboch neskôr prepustili z nemocnice do domáceho ošetrovania. Vážnejšie poranený muž opustil nemocnicu v piatok popoludní.