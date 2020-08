Posledných 10 krajín bez KORONAVÍRUSU! Nákaza sa im vyhýba, no ohrozuje ich niečo iné

Aj napriek tomu, že koronavírus sa rozšíril takmer do všetkých krajín sveta, existuje ešte desať z nich, ktoré neevidujú ani jednu nákazu. Ide väčšinou o ostrovy v Tichom oceáne, ktoré sú odrezané od sveta, a ktoré ostali v izolácií po tom, ako prestali lietať lietadlá. Informuje o tom BBC.

Avšak aj napriek tomu, že krajiny neevidujú chorých, neznamená to, že sa ich koronavírus nedotkol. Ich najdôležitejšími zdrojmi príjmov sú totiž turizmus a rybolov a tie teraz vôbec nefungujú. Majitelia hotelov tvrdia, že dlho nevydržia v takejto situácii a zvažujú, že ostrovy opustia. Je to tak aj v prípade hotela Palau, ktorý otvorili v roku 1982. Aj napriek snahe majiteľa udržať ho čo najdlhšie otvorený, ak sa situácia nezmení do konca roka, bude musieť prepustiť zamestnancov a hotel zatvoriť.

Ochromený rybolov

Pandémia ochromila aj ryboloc na Maršalových ostrovoch. Keďže lode, ktoré krajiny naštívil a objavil sa v nich koronavírus, majú zakázané kotviť v domácich prístavoch. To znemožnilo obchodovanie s rybami. Keďže sa miestni rybári predovšetkým špecializujú na lov akváriových rýb, ktorými zásobovali celý svet, ich biznis je teraz ohrozený.

Asi najhoršia situácia je na Vanuatu, ktoré sa ešte nestihlo spamätať z aprílovej katastrofy, keď sa cez súostrovie prehnal cyklón Harold. Živel napáchal značné škody a výpadok príjmov z turizmu bude pri obnove krajiny veľmi chýbať.

