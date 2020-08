Zdalo sa jej to zábavné! Právnik obhajuje belgickú policajtku, ktorá hajlovala nad mŕtvym Slovákom

BELGICKO - Brutálna smrť Slováka Jozefa Chovanca na Belgickom letisku otriasla všetkými. Pobúrenie vyvolalo najmä video, na ktorom vidno, ako nad Chovancom hajluje mladá policajtka. Podľa jej advokáta sa jej to zdalo zábavné.

Video zverejnl denník Het Laatste Nieuws. Zábery vyvolali veľké pobúrenie a vlna kritiky sa vzniesla najmä na policajtku, ktorá nad dobitým Chovancom zdvíhala pravačku v nacistickom pozdrave. "Moja klientka popiera, že by za vystretou rukou bol rasistický motív a ja jej verím,“ obhajuje ju v spomínanom denníku advokát. Policajtka mala vtedy 22 rokov a poďla jej advokáta sa ocitla vo vyhrotenej situácii. "Určite však nie je rasistka," hovorí právnik.

Policajtka vraj počula, ako Chovanec hovorí cudzím jazykom a zdalo sa jej, že útočí na policajtov a nadáva jej do fašistky. "V tej chvíli a v tom kontexte sa jej hitlerovský pozdrav zdal zábavným. Samozrejme, že to bolo nesprávne a uvedomuje si to,“ povedal advokát mladej policajtky.

Tá vraj gesto oľutovala, keď ju naň upozorňovali už na prvom výsluchu po tom, ako Chovanec zomrel. Právnik však tvrdí, že nezomrel pre toto gesto. Na videu však vidno aj to, ako na ňom kľačí iný policajt a bráni mu dýchať asi 16 minút.

Zabiť ho mal infarkt

Jozef Chovanec (39) bol zatknutý 23. februára 2018 na letisku Charleroi, keď sa dostal do potýčky s letiskovou políciou. Podľa správ belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde podľa pôvodných správ si spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe ho upokojiť. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. V stredu však viaceré belgické médiá upozornili na videozábery, podľa ktorých sa situácia odohrala ináč.