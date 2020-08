Boj s KORONAVÍRUSOM pokračuje: Belgicko prijalo sériu nových opatrení

BRUSEL - Belgická Rada národnej bezpečnosti (CNS), ktorej predsedá premiérka Sophie Wilmesová, po svojom zasadnutí vo štvrtok spresnila viacero ochranných opatrení zavedených v dôsledku nového typu koronavírusu, ktoré sú zatiaľ platné do konca septembra. Uviedla to tlačová agentúra Belga.

Rada národnej bezpečnosti za povinné považuje nosenie ochranných masiek na verejných miestach s vysokou hustotou obyvateľstva, ako sú trhy a tržnice, nákupné centrá, ale aj divadlá. Zároveň je však odporúčané nosiť rúško aj na menej frekventovaných verejných miestach, najmä ak nie je možné zaručiť bezpečnú vzdialenosť medzi ľuďmi. Školy by od začiatku septembra mali fungovať v tradičnom päťdňovom režime, ochranné rúška budú na začiatku školského roka povinné pre všetkých žiakov vo veku nad 12 rokov a tiež pre učiteľov.

Miernu úpravu CNS povolila v obchodoch, keď od pondelka 24. augusta budú môcť obchody navštíviť aj dvaja ľudia bok po boku, pričom vláda nestanovila žiadnu lehotu potrebnú na nakupovanie. Zároveň však obchodom zostalo právo obmedziť počet zákazníkov v ich priestoroch, ako aj čas strávený nakupovaním. Ešte väčšie uvoľnenie platí pre sektor kultúry, keď CNS namiesto doterajších 100 povolila 200 divákov vo vnútorných priestoroch (divadelné sály, auditória, atď.) a vo vonkajších priestoroch (štadióny) namiesto 200 až 400 osôb. Nosenie ochranného rúška však zostáva povinné aj veľkých kultúrnych či športových podujatiach.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Organizátori podujatí podliehajú veľmi prísnym bezpečnostným protokolom, ktoré sa budú monitorovať," upozornila Wilmesová po zasadnutí bezpečnostnej rady. Aj naďalej však zostávajú v platnosti takzvané sociálne bubliny v počte maximálne päť osôb. Znamená to, že do konca septembra sa môžu obyvatelia Belgicka blízko stretávať iba s piatimi ľuďmi mimo okruhu svojej domácnosti. Neplatí to pre deti do veku 12 rokov. Belga v tejto súvislosti pripomenula výsledky štúdie, podľa ktorej len 31 percent Belgičanov tieto opatrenia dodržiava.

Ozývajú sa aj páry rozdelené hranicami

Federálna vláda vyšla v ústrety aj rodinám zosnulých, keď povolila organizáciu smútočných karov v počte do 50 osôb, pričom reštaurácie a lokály, kde sa kar uskutoční musia dodržať všetky ochranné opatrenia. Dobrou správou je však štvrtkové zasadnutie CBS pre cezhraničné nemanželské páry. Naprieč Európou prebieha kampaň v duchu hesla "Láska nie je turistika", v rámci ktorej páry rozdelené hranicami žiadajú možnosť navštevovať sa aj napriek obmedzeniam zavedeným kvôli koronakríze.

Wilmesová odkázala, že od 1. septembra takéto páry sa budú môcť stretať v Belgicku, pričom však návštevníci budú podliehať rovnakým pravidlám testovania a karantény ako iní občania z ich krajín. Zároveň však budú takéto páry musieť preukázať trvalý vzťah, čo znamená, že tvoria pár najmenej po dobu jedného roka, a to bez prerušenia. Spoločné deti sú dostatočne silným dôkazom. Zatiaľ iba osem európskych krajín povolilo znovuzjednotenie cezhraničných mileneckých párov, Belgicko sa tak stalo v poradí deviatou krajinou.