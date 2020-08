Osudný let Navaľného: Šokujúce VIDEO zachytáva posledné momenty opozičného lídra pred upadnutím do kómy

Kritika ruského prezidenta museli urgentne hospitalizovať vo vážnom stave a v bezvedomí po tom, ako pilot núdzovo pristál v meste Omsk.

Cestujúci, ktorý leteli v tom istom lietadle, ktoré vzlietlo z Tomska na Sibíri tvrdia, že počuli jeho výkriky o pomoc.

Vo videu zaznamenanom jedným pasažierom, lekári kráčajú v uličke lietadla, zatiaľ čo muž kričí na pozadí a znie to, akoby mal silné bolesti.

Zdá sa, že ostatní cestujúci sa pokúšajú ignorovať strašné zvuky alebo úzkostlivo sledujú záchranárov.

Odkedy bolo video dnes ráno zverejnené, stalo sa na sociálnych sieťach virálnym. Zverejnil ho ruský spravodajský server s nadpisom: "Cestujúci tvrdia, že Navaľnyj išiel počas letu na toaletu a už sa z nej nevrátil. Počuli ho, ako volá o pomoc."

Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Twitteri napísala: "Sme presvedčení, že Alexeja otrávili s niečím, čo bolo primiešané do jeho čaju. Bolo to jediné, čo ráno vypil."

V sérii tvítov potom Jarmišová opísala, čo sa v osudných okamihoch dialo. Povedala, že Navaľnyj "sa necítil dobre a požiadal ma o obrúsok, potil sa".

"Požiadal ma, aby som mu niečo hovorila, že sa potrebuje sústrediť na hlas. Hovorila som s ním a potom doviezli vozík s vodou. Spýtala som sa ho, či by voda pomohla. On povedal nie. Potom odišiel na toaletu a potom omdlel."

Manželke Alexeja Navaľného nepovolili návštevu v nemocnici za svojím mužom, pretože podľa úradov jej na to nedal súhlas. Podľa ruských zákonov majú ľudia právo navštevovať svojich príbuzných v kritickom stave, upozorňuje Navaľného hovorkyňa na Twitteri.

Yulia Navalnaya isn't allowed to visit her husband in hospital because "@navalny didn't give his consent". According to the Russian law close relatives should be allowed to visit patients in emergency. https://t.co/E07sXzTEs9