Najväčšie demonštrácie v histórii Bieloruska: FOTO Lukašenkov znak mieru, cenou za slobodu sú životy

Približne 200-tisíc bieloruských podporovateľov opozície sa v nedeľu zišlo v centre hlavného mesta Minsk a spoločne podnikli "Pochod za slobodu", ktorým protestovali proti spornému znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách 9. augusta. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.

Just unbelievable scenes in Minsk as a huge crowd chants “Resign!”



via @Belsat_TV pic.twitter.com/09obiTSPxk — max seddon (@maxseddon) August 16, 2020

Vojenská pomoc od Ruska

Rusko oznámilo, že ponúklo Lukašenkovi vojenskú pomoc, ak bude potrebná, ale na zatiaľ najväčšom proteste po prezidentských voľbách nebolo policajtov vidieť, uviedol fotograf agentúry Reuters.

Lukašenko ukazuje znak mieru: Pozdrav však smeroval svojim stúpencom. Zdroj: TASR/AP

O život prišli dvaja ľudia

Na povolebných demonštráciách v Bielorusku prišli doteraz o život dvaja ľudia a pri násilných zásahoch polície boli zatknuté tisíce protestujúcich.

Žena drží fotografiu protestujúceho, ktorého zbila polícia počas zhromaždenia 15. augusta 2020 v Minsku. Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Matka (vpravo) a príbuzní Alexandra Tarajkovského, ktorý zahynul tento týždeň počas zrážok medzi protestujúcimi a policajtmi, počas jeho pohrebu. Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits

Osud im nedoprial šťastie: Elena Germanová, priateľka zosnulého Alexandra Tarajkovského počas rozhovoru pre agentúru Associated Press 15. augusta 2020 v Minsku. Zdroj: TASR/AP Photo/Mstyslav Chernov

Odstúp, skandoval ľud

Bielorusi skandovali v nedeľu "Odstúp!", "Odíď!" alebo "Nech žije Bielorusko!" Autá trúbili na ich podporu.

Zdroj: TASR/AP

Ľudia držia starú bieloruskú vlajku a kladú kvety na miesto, kde zahynul tento týždeň Alexander Tarajkovski počas zrážok medzi protestujúcimi a policajtmi 15. augusta 2020 v Minsku. Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Slávnostná atmosféra

Atmosféra na pochode bola slávnostná. Protestujúci kráčali hlavnou tepnou Minska, Ulicou nezávislosti. Stretli sa na výzvu opozície, aby prišli na najväčšie zhromaždenie v rámci celotýždňových protestov po prezidentských voľbách, ktoré demonštranti podkladajú za zmanipulované.

State TV is broadcasting the show of Russian pop-star Filip Kirkorov. Not Swan lake. Not yet. pic.twitter.com/BJ6kG5ijMs — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020

Zástupy demonštrantov dvíhali ruky a prstami naznačovali symbol víťazstva alebo držali kvety a balóny. Mnohí mali biele oblečenie, teda vo farbe, ktorá sa stala symbolom opozičného hnutia. Medzi pochodujúcimi ľuďmi bola skupina parašutistov-veteránov s baretmi od uniforiem.

Wow. This is Minsk, Belarus today.



Tens of thousands gathered in peaceful protest against Lukashenko and police brutality.



There's no specific leader but they are so self-organized they all managed to navigate a last-minute location change.



@HannaLiubakova pic.twitter.com/74ttBhCPWw — Jesse Damiani (@JesseDamiani) August 16, 2020

Demonštranti držali pútače s heslami ako "Sme proti násiliu" a "Lukašenko musí odpovedať na správy o mučení a mŕtvych".

Odpor voči súčasnému režimu

Protestujúci kráčali cez mesto aj so 100 metrov dlhou červeno-bielou vlajkou, niekdajšou štátnou vlajkou, ktorá sa teraz používa na vyjadrenie odporu voči súčasnému režimu.

Looking out across the vast crowd, the protesters could not quite believe it. Was this really Belarus? How had their country changed so quickly?



An incredible day in Minsk to end an incredible week. I tried to put it into words. https://t.co/Pq7SzmkxSL — Shaun Walker (@shaunwalker7) August 16, 2020

Tento protest sa konal práve v čase, keď Lukašenko v centre Minska organizoval zhromaždenie svojich zástancov. Vystúpil tam s prejavom, v ktorom podporovateľov vyzval, aby "zachránili svoju krajinu pred skazou".

Pohľad cez bieloruskú vlajku na stúpencov bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits

Bieloruské ministerstvo vnútra poprelo správy o tom, že okolo 4000 ľudí je stále držaných vo väzenských zariadeniach po protestných zhromaždeniach v krajine, uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS.

"Sú to falošné správy. Nie je to pravda. Zoznamy tých, ktorí sa nachádzajú väzenských zariadeniach v Žodzine a v Minsku, sú k dispozícii na bráne týchto zariadení," povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Oľga Čemodanová. Neuviedla však, koľko ľudí zadržaných počas protestov sa stále nachádza vo väzenských zariadeniach.

