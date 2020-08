Dozvuky brexitu: V Británii požiadalo o právo na pobyt už 3,8 milióna občanov EÚ

"Som potešený, že prišlo už vyše 3,8 milióna žiadostí," povedal Kevin Foster, štátny tajomník rezortu vnútra, ktorý ma na starosti imigráciu. Ministerstvo zároveň informovalo, že do 31. júla udelilo povolenie zostať žiť alebo pracovať v Británii vyše dvom miliónom obyvateľom krajín EÚ. Ďalšiemu takmer 1,5 miliónu ľudí priznalo tzv. dočasné povolenie na pobyt. To znamená, že ak chcú v Británii získať trvalý pobyt, musia sa oň uchádzať po ďalších piatich rokoch, ktoré tam budú žiť, približuje DPA.

Zamietnutých bolo 4600 žiadostí, anulovaných či stiahnutých 36.500 a neplatných 34.900 ďalších, uviedlo ministerstvo. O právo na pobyt môžu až do 30. júna 2021 žiadať občania krajín EÚ a tiež Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí do Británie prišli do konca tzv. prechodného obdobia.

Británia z EÚ oficiálne vystúpila 31. januára. Následne začalo 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa má Brusel s Londýnom dohodnúť na podobe budúcich vzťahov. Rozhovory však momentálne komplikuje pandémia nového druhu koronavírusu, píše DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Javier Fergo

Britské ministerstvo vnútra informovalo, že v čase vrcholiacej pandémie veľa žiadostí o pobyt nepribúdalo, neskôr však ich počet znova stúpol. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.

Británia verí, že sa dohodu s EÚ podarí uzavrieť v septembri

Spojené kráľovstvo dúfa, že sa už v septembri podarí uzavrieť pobrexitovú dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou. Uviedol to vo štvrtok hlavný britský vyjednávač David Frost, ktorého citovala agentúra Reuters. Frost sa na budúci týždeň opätovne stretne s vyjednávačom EÚ pre pobrexitové vzťahy s Britániou Michelom Barnierom. Doterajšie kolá rokovaní, ktoré sa konajú striedavo v Bruseli a Londýne, zatiaľ nepriniesli zásadný pokrok.

"Tak ako neustále hovoríme, nehľadáme špeciálnu alebo jedinečnú dohodu. Chceme dohodu, ktorá bude v podstate dohodou o voľnom obchode, akú má EÚ s inými spriatelenými krajinami, napríklad s Kanadou," uviedol Frost na svojom účte na Twitteri. Londýn však však podľa neho nebude v rámci rokovaní s EÚ akceptovať nič, čo by mohlo ohroziť zvrchovanosť Spojeného kráľovstva v oblasti legislatívy, súdov či rybolovu. Taktiež však nemieni nijakým spôsobom ohrozovať integritu jednotného trhu EÚ, zdôraznil Frost.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Rozhovory o budúcej dohode okrem iného komplikuje požiadavka Bruselu, aby Spojené kráľovstvo výmenou za dohodu o voľnom obchode aj naďalej uplatňovalo niektoré pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže, životného prostredia či zdaňovania. Británia naopak trvá len na klasickej obchodnej dohode bez ďalších podmienok.

Ak sa do konca decembra tohto roku nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, od 1. januára 2021 sa ich vzájomné obchodné vzťahy budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).