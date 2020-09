Zmeny v dohode o brexite by porušili medzinárodné právo, povedala Von der Leyenová

Von der Leyenová na Twitteri vyjadrila svoje znepokojenie v súvislosti s vyhláseniami britskej vlády o jej úmysloch porušiť dohodu o odchode z EÚ. "Bolo by to porušením medzinárodného práva a podkopalo by to dôveru," napísala a dodala vetu v latinčine "pacta sunt servanda", čo v preklade znamená "dohody sa musia dodržiavať".

Vláda britského premiéra Borisa Johnsona v pondelok oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky. Zmeny podľa Londýna uľahčia obchod v rámci Spojeného kráľovstva po brexite a pomôžu v súvislosti s oživením po pandémii koronavírusu.

Britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis v utorok počas interpelácií v parlamente pripustil, že navrhované zmeny porušujú právne záväzky Spojeného kráľovstva. Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič podľa AFP povedal, že žiada mimoriadne stretnutie s britskými predstaviteľmi, na ktorom by sa hovorilo o tomto legislatívnom návrhu.

"Dal som jasne najavo, že dohoda o odchode Spojeného kráľovstva nie je otvorená na opätovné prerokovanie," povedal Šefčovič. "Očakávame, že litera a duch dohody budú plne rešpektované," dodal. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu prostredníctvom svojej hovorkyne Marie Adebahrovej vyjadrilo očakávanie, že Británia "plne implementuje" podmienky dohody, na ktorej sa s EÚ dohodla minulý rok. Takisto vyjadrilo znepokojenie, že navrhovaná legislatíva oslabí kľúčové body dohody.

Šefčovič hovoril s Goveom o obavách EÚ

Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý je spolupredsedom spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite, v utorok telefonicky hovoril so svojim britským partnerom Michaelom Goveom. Tlmočil mu obavy EÚ súvisiace s informáciami, že britská vláda možno poruší niektoré ustanovenia dohody o brexite, a tým aj svoje medzinárodné záväzky.

"So znepokojením sme prijali správy z Londýna, z prostredia parlamentu, kde sa minister britskej vlády vyjadril, že Spojené kráľovstvo je pripravené porušiť medzinárodné právo a nerešpektovať niektoré ustanovenia dohody o vystúpení z EÚ. Musím povedať, že túto tému som veľmi jasne otvoril v telefonickom rozhovore, ktorý som mal včera s Michaelom Goveom," uviedol Šefčovič po stredajšom zasadnutí kolégia komisárov.

Vedúci úradu britskej vlády Michael Gove má na starosti brexit a za britskú stranu je spolupredsedom spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva dohliadajúceho na vykonávanie dohody o brexite. Šefčovič svojmu partnerovi zdôraznil, že o dohode o brexite sa už nemôže opätovne rokovať a že spoločný výbor slúži práve na to, ako túto dohodu správne a včas implementovať. "Lebo sa týka veľmi citlivých oblastí, či už hovoríme o právach občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ale hlavne o situáciu v Írsku a Severnom Írsku," uviedol Šefčovič.

Pripomenul, že takzvaná írska poistka sa stala predmetom osobitného protokolu v dohode o brexite, ktorý bol prerokúvaný po dlhé mesiace a každé jedno slovo v ňom bolo pozorne zvažované. "Pre nás je prekvapivé, že dohoda, ktorú podpísal premiér Boris Johnson a schválil už nový britský parlament, ktorý vzišiel z posledných volieb, sa ocitla na stole a s návrhmi, ktoré idú proti duchu a písmu samotnej dohody," upozornil Šefčovič na pozíciu exekutívy EÚ.

Dodal, že svoj postoj konzultoval so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou. Tá rovnako vyjadrila znepokojenie nad tým, že Londýn je pripravený porušiť medzinárodné právo a vzájomnú dôveru potrebnú na to, aby sa obe strany dohodli na novom pobrexitovom partnerstve. Doteraz spoločný výbor zasadal dvakrát, koncom marca a v polovici júna. Šefčovič upozornil, že vo svetle posledných správ z Londýna požiadal o mimoriadne zasadnutie tohto orgánu.

"Navrhnem, aby sa toto stretnutie uskutočnilo čím skôr, aby sme si mohli vypočuť argumenty britských kolegov. Dovtedy budeme mať ich návrh zákona riadne naštudovaný a potom prijmeme adekvátne stanovisko. Považujeme túto situáciu za mimoriadne vážnu a za stav, ktorý môže mať vážne dopady na celkový rozvoj vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom", uviedol Šefčovič v závere rozhovoru.