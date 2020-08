Tragédia v Rakúsku! Slovák (†34) sa utopil pri kúpaní v jazere

V nedeľu večer došlo v rakúskej obci Hard k nehode. Ako polícia oznámila, krátko po 20.30 hod. si okoloidúci všimli plavca, ktorý plával smerom do stredu jazera. Podľa svedkov bol muž sám a išiel do vody sám. To, čo sa stalo ďalej, si vyžaduje ďalšie vyšetrovanie.

Jasné zatiaľ je, že plavec, ktorého identita zatiaľ nie je známa, sa dostal do problémov asi 20 metrov od brehu a potopil sa. 26-ročný muž vošiel do vody, aby išiel zmiznutého plavca hľadať. Okoloidúci medzičasom informovali záchranárov. Ihneď sa začala pátracia operácia na ktorej sa podieľali vodní záchranári, polícia a hasiči.

Obeťou má byť 34-ročný Slovák

Až po dlhšom pátraní sa o 00:41 hod. našlo mŕtve telo plavca v hĺbke 2,5 metra. Potápačovi sťažovali hľadanie husté vodné riasy. Na objasnenie okolností smrti bola nariadená pitva. Ako uviedla polícia mŕtvy plavec mal 34 rokov a žil v Harde.