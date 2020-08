KORONAVÍRUS Taliansko plánuje sprísniť kontrolu na hraniciach so Slovinskom

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

RÍM - Taliansko v utorok oznámilo, že v dôsledku nárastu nelegálnej migrácie zo Slovinska do Talianska sprísni hraničnú kontrolu a do regiónu Furlansko-Júlske Benátky vyšle ďalších vojakov. Uviedla to senátorka Tatjana Rojcová, jediná predstaviteľka slovinskej komunity v talianskom parlamente, na ktorú sa odvolala agentúra STA.