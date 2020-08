Českí kolegovia odišli na Slovensko: Jeden mal KORONAVÍRUS, nevedomky mohol infikovať ostatných

PRAHA – František si nameral vyše 37-stupňovú teplotu a na test, ktorý by odhalil či vylúčil nákazu novým koronavírusom, ho spočiatku vôbec nechceli poslať. Keď sa covid-19 preukázal u jeho brata, zistili ho aj Františkovi. On však medzitým v domnienke, že je zdravý, odišiel na služobnú cestu na Slovensko.

Šéf malej juhomoravskej firmy dúfa v dobré výsledky testov na koronavírus, lebo covid-19 by mohol jeho biznis pochovať. „Bol som s kolegom na jednaní na Slovensku, niekedy po 15. hodine mu zavolal brat, že ho pozitívne testovali na covid. Oni sa spolu prakticky denne stretávali,“ opísal pre Blesk.cz pod prísľubom anonymity Michal z južnej Moravy, ktorý je šéfom firmy a ktorému sa redakcia, rovnako ako jeho kolegovi, rozhodla zmeniť meno.

Infikovaného najprv odmietli testovať

Kvôli kontaktom s bratom šiel potom Michalov kolega František na testy. Tie preukázali, že infikovaný je aj on. To sa ale mohlo zistiť oveľa skôr.

Nevie sa, ktorý z bratov nakazil druhého. „Obaja mali na začiatku týždňa teplotu. Jeho brat mal vyše 38, tak ho poslali na testy. Môj kolega mal 37,4 a jeho na testy neposlali,“ opísal Michal.

Františka neposlali ani do karantény. V domnienke, že je v poriadku, odišiel s Michalom vo štvrtok na dvojdňovú služobnú cestu na Slovensko.

Po spoločnej služobnej ceste a informácii o infikovanom bratovi jeho kolegu začal mať Michal obavy o svoje zdravie. Hneď v piatok, keď sa o nákaze Františkovho brata dozvedeli, kontaktovali hygienikov.

František sa ale dostal na testy až v utorok, teda na štvrtý deň od informácie o infikovanom súrodencovi. O svojej pozitivite na covid-19 sa dozvedel v stredu. Otázkou ostáva, koho za desať dní od doby, kedy sa u neho objavili príznaky, stihol nevedomky nakaziť.

Hygienici nenariadili karanténu

Michal s Františkom volali na hygienu už v piatok. „Hneď po ceste z Bratislavy sme sa skúšali asi dve hodiny dovolať na zlínsku hygienu,“ uviedol Michal a dodáva, že na olomouckej hygiene im automat v telefóne povedal, že volajú mimo pracovnú dobu.

„Neexituje žiadna celoštátna linka, kde by ste sa aspoň cez víkend dozvedeli nejaké informácie, to nefunguje. Majú len na stránkach nejakého chatbota, ktorý má preddefinované asi štyri otázky,“ tvrdí Michal s tým, že tlačidlo "spojiť s operátorom" tiež nefungovalo. Keď skontaktovali lekára, povedal im, že musia počkať, čo povie hygiena.

Pretože mal strach, že bude nákazu šíriť, do karantény šiel z vlastného rozhodnutia. „Keď som v pondelok volal na hygienu, tak mi povedali, že to je na mojej dobrovoľnosti. Keď sa chcem zachovať ako zodpovedný občan, tak že by som mal ostať doma, ale zatiaľ to nemám prikázané,“ spomína. „Radšej som hneď v sobotu zaliezol domov a nikam som nešiel,“ doplnil. Istota, že sa rovnako zodpovedne ako Michal správali aj ostatní, nejestvuje.

Hygienici zmenili svoje predošlé tvrdenie

František sa na testy dostal po víkende. Výsledky sa dozvedel v stredu. A vo štvrtok – takmer týždeň po jeho kontakte s infikovaným – hygiena oslovila Michala s paradoxnou správou. „Povedali, že by som mal byť v karanténe od minulej soboty.“

Michalovi sa nepáči, že hľadanie možných infikovaných prebehlo pomaly. „Potom by sa nemuselo testovať toľko kontaktov, keby to bolo rýchlejšie,“ dodal. „Mám z toho nafúknutú hlavu, sme menšia firma, máme deväť zamestnancov, a dnes mi poslali polovicu ľudí do karantény,“ priblížil Michal. Na testy majú ísť zamestnanci až v pondelok.

Michal si myslí, že za pomalé dohľadávanie kontaktov môže zlé nastavenie systému, nie ľudia z hygieny.