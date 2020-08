Slávne osobnosti šírili koronavírusové HOAXY: Zavaril si aj americký prezident

Že fámy okolo koronavírusu priživujú aj celebrity, upozornil denník Blesk.cz. Napríklad Madonna okomentovala video s nejasným zdrojom. Podľa nej ukazovalo, že vakcína proti covidu-19 už bola vytvorená a k dispozícii je dlho, no svetové vlády nemajú záujem ju distribuovať medzi ľudí. „Radšej budú občanov ovládať strachom a nechajú bohatších bohatnúť a chudobných chudobnieť,“ napísala speváčka smerom k svojim sledovateľom, ktorých je zhruba 15 miliónov.

Sociálna sieť Instagram najprv video rozmazala a príspevok označila za závadný, neskôr ho odstránila úplne. Medzi zverejnením a odstránením bola niekoľkohodinová medzera, takže falošnú informáciu si mohlo prečítať milióny užívateľov.

Madonna Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Keďže vakcína proti ochoreniu covid-19 ešte nejestvuje, ide o číru konšpiráciu. Podľa epidemiológa Romana Prymulu je v pokročilom štádiu testovania okolo 20 vakcín, ale žiadna z nich nie je ešte hotová.

Krátko po excese Madonny sa podobného výstrelku dopustil majster sveta Formuly 1 Lewis Hamilton. Pretekár zdieľal príspevok zo skupiny odporcov očkovania o zakladateľovi Microsoftu Billovi Gatesovi, že klame o bezpečnosti budúcej vakcíny. Hamiltona na Instagrame sleduje cca 18,3 milióna užívateľov.

Neskôr sa svetový šampión za príspevok ospravedlnil a vysvetlil, že má jednoducho strach z možných vedľajších účinkov vyvíjanej očkovacej látky. Vývoj vakcín pritom trvá tak dlho práve z dôvodu zaistenia, aby boli maximálne bezpečné.

Lewis Hamilton Zdroj: SITA

Konšpirácie zdieľali aj americký raper Wiz Khalifa, ktorý zdieľal viackrát vyvrátené spojenie medzi technológiou 5G a koronavírusom, a manželka kandidáta na amerického prezidenta Kanye Westa Kim Kardashianová. Tá zasa zverejnila vyjadrenie človeka, údajne schopného predpovedať budúcnosť, podľa ktorého koronavírus čoskoro zmizne.

Zdieľanie hoaxov ohľadne koronavírusu sa medzi slávnymi osobnosťami rozšírilo natoľko, že vznikla iná konšpiračná teória – podľa nej sú speváci a herci za zdieľanie neprávd platení. „Je to úplná blbosť,“ podotkol herec Ibris Elba, ktorý dokonca ochorel na covid-19.

Problémy sa týkajú hlavy Spojených štátov

Známe sú aj prípady mazania príspevkov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane tvrdil, že účinným liekom proti nákaze je antimalarikum hydroxychlorochín. To naozaj bolo v jeden moment testované, no napokon sa ukázalo, že spôsobuje neželané vedľajšie účinky. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potom zastavila všetky pokusy.

Donald Trump Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Trump sa napriek tomu rozhodol "liek" propagovať, následne sa pridal aj jeho syn Donald Trump Jr., ktorý bol prekvapený, keď mu sociálne siete príspevok zmazali.

Facebook, ktorému patrí aj Instagram, YouTube i Twitter sa totiž rozhodli bojovať proti šíreniu falošných správ, a tak ich rovno odstraňujú.