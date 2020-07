USA stiahnu z Nemecka takmer 12-tisíc vojakov, vyjadril sa americký minister obrany

Do USA sa má vrátiť približne 6400 vojakov. Ďalších 5400 má byť presunutých do iných členských krajín NATO, vysvetlil Esper. Niektorí z nich budú premiestnení do Talianska či Belgicka. Ďalší budú zrejme vyslaní do Poľska alebo pobaltských štátov, aby posilnili juhovýchodné krídlo NATO v oblasti Čierneho mora, dodal Esper.

Americký prezident Donald Trump v júni avizoval, že súčasný početný stav 35.000 vojakov v Nemecku sa má znížiť na 25.000. Trump oznámil tento zámer po rokoch kritiky výšky výdavkov Nemecka na obranu, ktoré sú výrazne nižšie, než je cieľ Aliancie — dve percentá z HDP.