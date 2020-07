Ukrajina žiada vydanie 28 žoldnierov zadržaných v Bielorusku

KYJEV - Ukrajinská prokuratúra sa v piatok obrátila na bieloruské úrady so žiadosťou o vydanie 28 žoldnierov z ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti, ktorí boli v stredu zadržaní v rekreačnom stredisku pri Minsku. Kyjev ich podozrieva z účasti na násilnostiach v Donbase a žiada ich vydanie na stíhanie na Ukrajine, informoval spravodajský portál Novaja gazeta (NG).

Krátko po zatknutí 33 ruských občanov podozrievaných z toho, že sú príslušníkmi tzv. Vagnerovej armády, ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že mnohí zo zadržaných Rusov bojovali na východe krajiny na strane proruských povstalcov. Presný počet takýchto osôb v skupine zadržaných však Kyjev bezprostredne neuviedol.

Podľa NG ukrajinská generálna prokuratúra informovala, že niektorí zo žoldnierov majú ako druhé ukrajinské občianstvo. Ukrajinská generálna prokuratúra v piatok spresnila, že občanmi Ukrajiny je deväť zo zadržaných. Kremeľ trvá na tom, že všetci by mali byť považovaní za Rusov.

Bieloruská tajná služba KGB tvrdí, že zadržaní mali za úlohu pripraviť v Bielorusku provokácie pred prezidentskými voľbami, ktoré sú vypísané na 9. augusta. Spolu s nimi pricestovala do Bieloruska údajne aj ďalšia skupina pozostávajúca z asi 170 žoldnierov. Ruská strana deklaruje, že zadržaní sú zamestnancami súkromnej bezpečnostnej spoločnosti, ktorí cestovali cez Minsk do inej krajiny, ale zmeškali svoj let. Podľa NG sa v ich batožine našli bankovky sudánskej meny a telefónne karty.