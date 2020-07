Návrat k prísnym obmedzeniam? Počet prípadov sa rapídne zvyšuje: Belgicko podniká kroky

Doteraz sa Belgičania mohli každý týždeň stretávať s inou skupinou 15 osôb. Po novom však budú musieť svoj sociálny kontakt obmedziť na päť ľudí, a to bez akýchkoľvek obmien po celú dobu štyroch týždňov. Výnimku z pravidla budú mať deti do 12 rokov. "Epidemiologické údaje sú znepokojujúce a my sa obávame, a preto konáme už dnes," citovala belgickú premiérku Sophie Wilmesovú agentúra AFP. "Bolo to veľmi náročné rozhodnutie," povedala premiérka.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Toto obmedzenie má však podľa jej slov zabrániť potrebe znova zaviesť ešte prísnejšie opatrenia, ako napríklad ponechať školy zatvorené aj v septembri. Návrat k reštriktívnejším karanténnym obmedzeniam však nie je možné vylúčiť, ak by počet nových prípadov infikovaných naďalej narastal, poznamenala Wilmesová. V rámci sprísnenia opatrení sa takisto o polovicu na 200 zníži počet účastníkov vonkajších podujatí. Vo vnútorných priestoroch bude povolená naraz účasť maximálne 100 osôb.

Zdroj: SITA/AP/Francois Lenoir

Rúška zakrývajúce ústa a nos budú povinné všade tam, kde ľudia nebudú môcť dodržiavať vzájomný 1,5-metrový odstup. Vláda takisto ľuďom "dôrazne odporúča", aby pracovali z domu. Od soboty platia v krajine prísnejšie pravidlá nosenia rúšok. Tie sú povinné vo všetkých obchodoch, verejných budovách, hoteloch aj na rušných uliciach. Už skôr boli povinné aj v kostoloch či kinách.

Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 sa po dlhom období poklesu začal v posledných týždňoch opäť rapídne zvyšovať. V týždni od 17. do 23. júla bol priemerný denný prírastok nakazených 279, čo je o 71 percent viac než o týždeň skôr. V Belgicku dosiaľ potvrdili 66.026 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 9821 súvisiacich úmrtí.