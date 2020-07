Navštívili ste rizikové krajiny? NÁVOD ako postupovať po návrate: Toto je potrebné dodržať

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín, sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou.

Izolácia v domácom prostredí

„RÚVZ v SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie si osoba neuhrádza sama,“ uviedol ÚVZ SR. Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na koronavírus.

Zdroj: ÚVZ SR

Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do troch rokov. „Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19,“ informuje úrad.

Ak sa prejavia príznaky, kontaktujte lekára

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. „Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia,“ dodáva úrad.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Praktické informácie pre príchod zo zahraničia

- V prípade príletu: Rúško majte aj pri transfere letiskom, nie iba v lietadle.

- Ak vás prídu vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, nielen vy, ale aj vodič tohto auta musí mať rúško. Pred nástupom do auta si dezinfikujte ruky. Odporúčame mať pri ceste pootvorené okná.

- Ak na zvolené miesto pobytu cestujete verejnou hromadnou dopravou, po celý čas majte rúško a podľa možnosti udržiavajte čo najväčší odstup od ostatných ľudí. Zvoľte čo najkratšiu a najrýchlejšiu cestu na miesto, kde sa budete zdržiavať počas nasledujúcich dní.

- Po príchode do cieľa telefonicky alebo e-mailom kontaktujte regionálny úrad verejného zdravotníctva, do ktorého územnej pôsobnosti spadá zvolené miesto pobytu. Následne osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, aj osoby, ktoré s nimi na danom mieste žijú, zostanú v domácej izolácii.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva najskôr na piaty deň po príchode zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19. Po výsledku testu buď dostanete SMS o negativite a domáca izolácia sa končí, alebo, v prípade pozitívneho výsledku testu, vás regionálny úrad verejného zdravotníctva bude kontaktovať a presne oboznámi s ďalším postupom.

- Až do obdržania negatívneho výsledku testu je osoba povinná dodržiavať domácu izoláciu na mieste, ktoré si určí.

Praktické informácie ohľadom domácej izolácie

- Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

- Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža.

- Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.

- Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

- Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore.

- V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva vás skontaktuje s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.

- Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno.

- Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

- Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.

Zoznam menej rizikových krajín

V zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a od pondelka 20. júla 2020 od 7:00 aj Spojené kráľovstvo.