Iránsky minister zahraničných vecí Zaríf rokoval v Bagdade s vládnymi predstaviteľmi

Išlo o Zarífovu prvú návštevu v Iraku od januárového útoku Spojených štátov, pri ktorom 3. januára prišiel neďaleko bagdadského letiska o život iránsky generál Kásem Solejmání. "Chceme vyvážené vzťahy so všetkými susednými krajinami založené na národných záujmoch Iraku a nezasahovaní do vnútorných záležitostí," povedal iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn po stretnutí so Zarífom.

Dodal, že Bagdad sa usiluje udržiavať krajinu i oblasť Perzského zálivu mimo medzinárodného napätia a chrániť nezávislosť Iraku. Irán podľa Zarífových slov víta úlohu Iraku v oblasti Perzského zálivu i budovanie obojstranných vzťahov v rámci nezasahovania do vnútorných záležitostí. Takisto Irak vyzval na budovanie vzťahov v oblasti energetiky a obchodu.

Iracký prezident Barhám Sálih počas stretnutia zo Zarífom vyhlásil, že oblasť Blízkeho východu potrebuje vyvážené vzťahy, vzájomné porozumenie a jasnú víziu s cieľom nájsť riešenia kríz a napätých situácií.

Iracký premiér Mustafa Kázimí povedal, že jeho krajina sa usiluje o vyvážený postup v súvislosti s udržiavaním mieru a dosahovaním pokroku v oblasti. Kázimí podľa DPA plánuje v najbližších dňoch navštíviť Irán, Saudskú Arábiu a Spojené štáty. Zaríf počas nedele absolvoval aj stretnutie s predsedom irackého parlamentu a šéfom súdnej rady.