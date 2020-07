Čechov láka Chorvátsko aj napriek pandémii, v júli ich tam prišlo viac než 100-tisíc

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages

PRAHA - Česi sú stále, aj počas pandémie nového koronavírusu, veľkými fanúšikmi Jadranského mora a Chorvátska. Od začiatku do polovice júla tento rok ich podľa Chorvátskeho turistického združenia prišlo do bývalej juhoslovanskej republiky 107.000. Aktuálne trávi dovolenku pri Jadrane okolo 43.000 českých turistov, uviedol riaditeľ tohto združenia Dubravko Miholič. Enormný a neustále rastúci záujem v ČR o cesty do Chorvátska pozorujú aj českí dopravcovia. Informácie priniesol v sobotu portál Novinky.cz.