KORONAVÍRUS Británia sa k normálu do Vianoc nevráti, to umožní až vakcína, upozornili vedci

LONDÝN - Britskí vedci odmietli nádeje premiéra Borisa Johnsona, že krajina sa zrejme z karanténnych opatrení vymaní a vráti k normálu do Vianoc. V sobotu to napísala tlačová agentúra AP.

Johnson v piatok na tlačovej konferencii, venovanej pandémii nového koronavírusu, oznámil ďalšie uvoľňovanie obmedzení v živote ľudí, pričom ich vyzval, aby sa vrátili do verejnej dopravy a na pracoviská. Informoval, že fanúšikovia by sa mohli vrátiť na štadióny najneskôr do októbra a zvyšné obmedzenia by sa mohli zrušiť v novembri, "možno v čase pred Vianocami".

Epidemiológ John Edmunds, člen vládnej Vedeckej poradnej skupiny pre núdzové situácie, však povedal, že návrat k normálu spred pandémie nebude možný, kým nebude dostupná očkovacia látka proti novému druhu koronavírusu.

Edmunds uviedol, že svet, kde ľudia "môžu normálne chodiť do práce, cestovať autobusmi a vlakmi, chodiť na dovolenky bez obmedzení, stretávať sa s priateľmi, podávať si ruku, objímať sa navzájom a podobne, je nanešťastie ešte ďaleko".

Hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty takisto vyhlásil, že pravidlá sociálneho odstupu budú musieť platiť "dlhodobo". Británia zaznamenala vyše 45.000 potvrdených úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom, čo je najvyšší celkový počet v Európe.