Trump necelé štyri mesiace pred voľbami vymenil šéfa svojej predvolebnej kampane

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu večer vymenil šéfa svojej predvolebnej kampane. Z postu odvolal Brada Parscala, ktorého nahradí jeho bývalý zástupca Bill Stepien. Prezident to oznámil na Facebooku, informovala spravodajská stanica CBS News.

"Teší ma, že môžem oznámiť povýšenie Billa Stepiena do úlohy manažéra kampane. Brad Parscale, ktorý je so mnou veľmi dlhý čas a viedol naše úžasné digitálne a dátové stratégie, bude v tejto úlohe pokračovať v pozícii poradcu," napísal Trump. Stepien pre Trumpa pracuje od roku 2017. Predtým pôsobil ako šéf kampane bývalého guvernéra amerického štátu New Jersey Chrisa Christieho.

Trump dodal, že sa teší na ďalšiu historickú výhru vo voľbách. Parscale bol pod tlakom od júnového predvolebného zhromaždenia v Tulse. Bývalý šéf kampane pred zjazdom vyhlásil, že o lístky prejavil záujem milión ľudí. Napokon ich prišlo iba približne 6200, čím si Parscale vyslúžil nepriazeň Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Jareda Kushnera, ktorý podľa zdroja blízkeho Trumpovej kampani Parscala dlho chránil.

Parscale bol v roku 2016 pomerne neznámym členom Trumpovho tímu. Spoločne s Kushnerom sa staral o nákup digitálnych reklám a spracovávanie údajov. Na konci prezidentskej kampane už pod ním pracovalo približne 100 ľudí. V roku 2018 sa stal jej šéfom. Niektorí členovia tímu ho však kritizovali, že trávi veľa času vo svojom dome vo Fort Lauderdale na Floride. Objavili sa dokonca správy, že v prezidentských voľbách v roku 2016 nehlasoval.

Trump zároveň podľa viacerých prieskumov výrazne zaostáva za svojim rivalom - demokratom Joeom Bidenom. Podľa niektorých prieskumov má problémy dokonca aj v tradične republikánskom Texase. Britský denník The Guardian prikladá jeho stratu chaotickej odpovedi na koronavírusovú pandémiu a prepadu americkej ekonomiky.