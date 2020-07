KORONAVÍRUS Nórsko od 15. júla zruší cestovné obmedzenia pre viac ako 20 európskych krajín

OSLO - Nórsko od 15. júla zruší cestovné obmedzenia pre cestovanie z a do viac než 20 európskych krajín vrátane Slovenska, Česka či Rakúska, ako aj pre tri z 21 švédskych provincií. Informovala o tom v piatok nórska vláda, píše agentúra Reuters.

V Nórsku, ktoré nie je členským štátom EÚ, avšak je súčasťou bezvízového schengenského priestoru, v súčasnosti platia jedny z najprísnejších cestovných obmedzení v Európe súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Nórsko od 15. júna povolilo ako prvým vstup na svoje územie občanom a cudzincom z Dánska, Islandu a Fínska po tom, čo od polovice marca pre obavy zo šírenia koronavírusu uzatvorilo svoje hranice.

Zoznam bezpečných krajín bude aktualizovaný najmenej každých 14 dní na základe údajov o počte nakazených a kapacít nemocníc. V piatok sa tento zoznam rozšíril napríklad o Španielsko, Grécko či Holandsko. Na zozname figurujú takisto Belgicko, Británia, Cyprus, Estónsko, Grónsko, Írsko, Francúzsko, Lichtenštajnsko, Malta, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko, pobaltské štáty a švédske regióny Blekinge, Kronoberg a Skane.

Cestovanie do Nórska bude, naopak, naďalej obmedzené pre nasledovné krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Luxembusko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko, Ukrajina, ako aj 18 švédskych regiónov. Nateraz nie je možné ani cestovanie mimo európskych krajín. Návštevníkom z krajín, ktoré neboli označené za "zelené", bude v princípe zamietnutý vstup do Nórska. Nóri vracajúci sa do vlasti z rizikových krajín budú musieť zase podstúpiť desaťdňovú karanténu.

Nórske ministerstvo zahraničných vecí zároveň varuje pred cestami do zahraničia okrem krajín uvedených na zozname bezpečných. Tieto varovania nateraz platia do 20. augusta, píše sa na oficiálnej webovej stránke ministerstva. V Nórsku evidujú podľa štvrtkových údajov 8954 osôb nakazených koronavírusom a 252 úmrtí na ochorenie COVID-19.